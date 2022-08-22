Не единственным Гданьском и Жешувом: где в Польше больше всего украинцев

Соседняя Польша всегда была страной, которая принимала немало украинцев – до начала полномасштабной войны там жили 2 миллиона наших граждан. В 2022 году в Польшу прибыло рекордное количество украинцев.

Украинско-польскую границу с 24 февраля пересекли 5 миллионов граждан Украины. Социологи говорят, что украинцы составляют около 8% всего населения Польши.

Интересно Бары Млечные в Кракове: простые польские заведения, где можно дешево попробовать традиционные блюда

В каких городах Польши больше всего украинцев

Граждане Украины не расселяются по стране равномерно. Очевидно, что есть города, которые больше привлекают, в частности, лучшими условиями труда, образования, жильем, инфраструктурой. Поэтому обычно украинцы уезжают в большие города страны.

Так, больше всего украинцев в Жешуве – они составляют 37% от всех жителей города. Наиболее популярны среди украинцев следующие польские города:

34% украинцев от общего числа жителей в Гданьске;

33% – в Катовице;

по 23% – в Кракове и Вроцлаве;

20% – в Люблине;

16% – в Познани;

15% – в Щецине;

13% – в Варшаве.

При этом меньше всего граждан Украины привлекает Белосток, Лодзь и Быдгощ.