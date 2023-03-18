За нарушение – штрафы: 7 популярных туристических локаций, в которых запрещены селфи
Источник:The Sun
Планируя путешествие, убедитесь, не нарушаете ли вы правила, когда захотите запечатлеть моменты на камеру. Есть много туристических мест, где запрещено фотографироваться.
Так, фотоэксперты ParrotPrint назвали семь популярных среди туристов мест, где строго-настрого запрещено делать селфи. За нарушение запрета путешественникам могут угрожать штрафы.
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7 популярных туристических локаций, где запрещены селфи
Зоопарки Нью-Йорка
Фотографироваться с большими кошками в зоопарках, на карнавалах и в цирках Нью-Йорка запрещено. Ограничения были введены в 2014 году в связи с увеличением количества "тигровых селфи".
Каждому нарушителю грозит штраф до 1 000 долларов. Инициаторы запрета таким образом хотели остановить эксплуатацию животных.
Дом драгоценностей, Лондонский Тауэр
Запрет введен из соображений безопасности, а его соблюдение контролируют как охранники, так и камеры видеонаблюдения.
Лондонский Тауэр / Фото businessvisit.com.ua
Памплона, Испания
Локация хорошо известна как место проведения опасного "забега быков". Каждый, кто будет пойман за селфи с быками, будет оштрафован на 3 000 евро из-за нарушения техники безопасности.
Музей Ван Гога, Амстердам
Знаменитый музей запретил как селфи, так и любые другие фотографии на своей территории. Администрация музея объяснила, что это мешает наслаждаться искусством и нарушает права других посетителей на конфиденциальность.
Сикстинская капелла, Ватикан
В Сикстинской капелле также запрещено делать фотографии и селфи. Это правило было введено в 1980 году, когда японская телевизионная сеть Nippon профинансировала реконструкцию капеллы, а получила эксклюзивные права на фотографии внутри.
Озеро Тахо, Калифорния
На озере Тахо туристам запрещено делать селфи из-за риска встречи с дикими животными, в том числе с медведями. Местные власти ввели запрет, чтобы предотвратить опасные ситуации и обезопасить посетителей.
Озеро Тахо / Фото Visit the USA
Саудовская Аравия
В консервативной мусульманской стране запрещено фотографировать во время паломничества в Мекку – это считается неуважением, поскольку люди здесь совершают святое путешествие и акт поклонения.