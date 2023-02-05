Не Парижем единственным: 50 самых инстаграммных мест в мире в 2023 году

Глобальный туристический портал Big7Travel опубликовал список 50 самых инстаграммных мест мира в 2023 году. В него, кстати, попали Тбилиси и Варшава. К сожалению, Киев, ранее туда неоднократно входивший, не занял ни одну строчку в списке.

Специалисты компании изучили хэштеги и упоминания популярных туристических мест в Instagram и TikTok. Рейтинг составляли на основе этих данных.

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10 самых инстаграммных городов мира в 2023 году

Милан, Италия

Instagram: 22 058 065

TikTok: 97 000 000 000

Милан, столица моды Италии, является самым лучшим местом для любителей социальных сетей и путешественников. С более чем 22 миллионами хештегов в Instagram и 97 миллиардами просмотров в TikTok становится понятно, что Милан популярен.

Город предлагает знаменитые достопримечательности и модные районы для идеального фона для фото. Дуомо ди Милано, готический собор 14-го века, обязателен для посещения. В 2023 году Милан остается самым популярным местом для Instagram.



Фасад миланского собора / Фото UnSplash

Лондон, Англия

Instagram: 154 408 703

TikTok: 54 200 000 000

Лондон, столица Великобритании, является главным местом для снимков, достойных Instagram. Город предлагает знаковые достопримечательности и живописные виды для изысканной новостной ленты. Красные телефонные будки и черные такси, которые можно найти почти на каждом углу улицы, создают незабываемый кадр.

Лондон / Фото UnSplash

Лондонский глаз, гигантское колесо обозрения, предлагает увлекательные виды на городской горизонт. Благодаря очаровательным улицам, историческим достопримечательностям и живописным пейзажам, Лондон обязателен для посещения энтузиастами Instagram.

Париж, Франция

Instagram: 134 627 924

TikTok: 47 900 000 000

Город любви всегда является популярным выбором для путешественников, и не удивительно, что он попал в список мест в мире, наиболее популярных в Instagram. От культовой Эйфелевой башни и Нотр-Дам до очаровательных мощеных улиц Монмартра, в Париже найдется что-нибудь для каждого.

Париж / Фото UnSplash

Независимо от того, вы гурман, документирующий свое кулинарное путешествие, или безнадежный романтик, увлекающийся традициями Франции, Париж – это то место, где стоит побывать.

Стамбул, Турция

Instagram: 120 501 355

TikTok: 44 100 000 000

Расположенный на перекрестке Европы и Азии, Стамбул является городом богатой истории и потрясающей архитектуры. От грандиозного дворца Топкапы и Голубой мечети до оживленных уличных рынков и красочных домов в районе Бейоглу. В Стамбуле хватает мест, достойных Instagram, поэтому это обязательное место для тех, кто хочет украсить свою ленту.

Стамбул / Фото UnSplash

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Нью-Йорк, США

Instagram: 118 054 808

TikTok: 39 600 000 000

Конечно, город, который никогда не спит, всегда популярен среди путешественников, и не удивительно, что он попал в список мест в мире, наиболее популярных в Instagram. Здесь огромные возможности для незабываемых снимков: от культового горизонта и Центрального парка до модных районов Сохо и Вильямсбурга.

Нью-Йорк сегодня является одним из самых узнаваемых мест для посещения, и это наверняка заставят людей стекать слюнкой от ваших снимков.

Time Square / Фото UnSplash

Непал

Instagram: 8 242 282

TikTok: 31 500 000 000

Имея более 8 миллионов хештегов в Instagram и 31,5 миллиарда просмотров в TikTok, Непал является местом, которое стоит посетить путешественникам, разбирающимся в социальных сетях. От потрясающих горных пейзажей Аннапурна до древних храмов и дворцов Катманду, Непал предлагает множество красивых и уникальных мест для вашей ленты в Instagram.

Ступа, Непал / Фото UnSplash

Чикаго, США

Instagram: 52 676 401

TikTok: 25 100 000 000

"Город ветров" — еще одно популярное место для энтузиастов Instagram с более чем 52 миллионами хештегов и 25 миллиардами просмотров в TikTok. От культового горизонта и бобовидной скульптуры в Миллениум-парке до волшебных районов и красочного уличного искусства. В Чикаго точно хватает мест, достойных Instagram.

Чикаго / Фото UnSplash

Бали, Индонезия

Instagram: 67 469 684

TikTok: 24 000 000 000

В последние годы популярность Бали выросла настолько, что даже трудно представить, как люди раньше жили без него. Этот тропический рай стоит посетить каждому, кто хочет добавить немного пляжной атмосферы в свою ленту Instagram.

Имея более 67 миллионов хэштегов и 24 миллиарда просмотров в TikTok, Бали предлагает множество увлекательных фонов, от кристально чистых вод и белых песчаных пляжей до пышных рисовых террас и традиционных храмов.

Бали / Фото UnSplash

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Шри-Ланка

Instagram: 13 524 733

TikTok: 16 400 000 000

Возможно, это маленькое островное государство не так известно, как некоторые другие направления в этом списке, но его однозначно стоит посетить. Имея более 13 миллионов хештегов в Instagram и 16,4 миллиарда просмотров в TikTok, Шри-Ланка предлагает уникальное сочетание культурных, природных и исторических достопримечательностей, от древней крепости Сигирии до потрясающих пляжей южного побережья.

Шри-Ланка / Фото UnSplash

Сидней, Австралия

Instagram: 35 638 423

TikTok: 15 100 000 000

Сидней является обязательным местом для посещения любым путешественником, желающим зафиксировать некоторые из самых известных мест мира, которые можно увидеть в Instagram. В городе расположены знаменитый Сиднейский оперный театр и мост Харбор-Бридж, из которых открываются потрясающие виды и создаются потрясающие возможности для фото.

Но Сидней славится не только своими архитектурными достопримечательностями, здесь есть одни из самых красивых пляжей и парков в мире. От Бонди-Бич до Куги-Бич и от Гайд-парка до Королевского ботанического сада.

Сидней / Фото UnSplash

Также в список попали Баку (Азербайджан), Токио (Япония), Мальдивы, Исландия, Тулум (Мексика), Пхукет (Таиланд), Прага (Чехия), Берген (Норвегия), Варшава (Польша), Санторини (Греция), Гавана (Куба), Лиссабон (Португалия), Керри (Ирландия), Дубровник (Хорватия), Брюгге (Бельгия) и еще целый ряд локаций по всему миру.