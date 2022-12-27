Не Нью-Йорк и ОАЭ: названы самые дорогие туристические направления мира – кто возглавил рейтинг

В мире существует немало направлений, которые являются настоящей роскошью для туристов. Стоимость отдыха в этих странах является одной из самых высоких во всем мире.

Портал туристического страхования Squaremouth опубликовал соответствующий список. Первую десятку самых дорогих туристических направлений мира сформировали довольно неожиданные для многих страны – Конго, Ботсвана и Антарктида.

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Когда вы думаете о самых дорогих городах, на мнения обычно приходят такие направления, как Нью-Йорк, Лондон, Женева и Цюрих, но вы можете быть удивлены тем, что, согласно Squaremonth, вебсайта сравнения страховок для путешествий, эти города даже не входят в топ -10 самых дорогих,

– пишет издание.

10 самых дорогих туристических направлений мира

Конго – средняя стоимость индивидуальной поездки 32 420 долларов

Конго не является страной, созданной для туризма. Одна из главных проблем здесь – недостаточно развитая инфраструктура, по которой туристы не могут легко передвигаться. Поэтому немало затрат идут на аренду автомобилей, нуждающихся в постоянном ремонте, высокие цены на горючее, высокие налоги и дорогое жилье, самолеты и лодки.