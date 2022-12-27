Не Нью-Йорк и ОАЭ: названы самые дорогие туристические направления мира – кто возглавил рейтинг
Источник:Travel Off Path
В мире существует немало направлений, которые являются настоящей роскошью для туристов. Стоимость отдыха в этих странах является одной из самых высоких во всем мире.
Портал туристического страхования Squaremouth опубликовал соответствующий список. Первую десятку самых дорогих туристических направлений мира сформировали довольно неожиданные для многих страны – Конго, Ботсвана и Антарктида.
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Когда вы думаете о самых дорогих городах, на мнения обычно приходят такие направления, как Нью-Йорк, Лондон, Женева и Цюрих, но вы можете быть удивлены тем, что, согласно Squaremonth, вебсайта сравнения страховок для путешествий, эти города даже не входят в топ -10 самых дорогих,
– пишет издание.
10 самых дорогих туристических направлений мира
Конго – средняя стоимость индивидуальной поездки 32 420 долларов
Конго не является страной, созданной для туризма. Одна из главных проблем здесь – недостаточно развитая инфраструктура, по которой туристы не могут легко передвигаться. Поэтому немало затрат идут на аренду автомобилей, нуждающихся в постоянном ремонте, высокие цены на горючее, высокие налоги и дорогое жилье, самолеты и лодки.
Ботсвана – средняя стоимость поездки 17 754 доллара
Эта страна, являющаяся настоящей мечтой для любителей сафари, имеет достаточно высокие цены на жилье. Элитные кемпинги Ботсваны могут обойтись вам в среднем примерно в 2 000 долларов за ночь.
Антарктида – средняя стоимость поездки 17 731 доллар
Учитывая, что средняя стоимость круиза в Антарктиду составляет около 8 000 долларов на человека, а роскошные поездки превышают 15 000 долларов, легко понять, почему это одно из самых дорогих направлений для посещения. Из-за своей удаленности Антарктида, вероятно, является местом, которое вы посетили бы только один раз в жизни, поэтому путешественники не прочь потратиться на что-то особенное.
Зимбабве – средняя стоимость поездки 14 394 доллара
Это одна из стран Африки, которые заслужили хорошую репутацию за то, что предлагают роскошь, максимально приближенную к дикой природе. Самые роскошные домики в Зимбабве предлагают эксклюзивность, уединение, большое пространство и безупречный сервис, оправдывающий высокую цену.
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Танзания – средняя стоимость поездки 13 245 долларов
Сафари считаются достаточно дорогими в Танзании из-за платы за вход в парк, которая гораздо дороже, чем в других парках Африки. Цены на проживание высокие, двухместные номера в парках стоят около 600 – 800 долларов за ночь, но есть еще многие другие достопримечательности, которые стоит посетить.
- Южная Джорджия и Южные Сандвичевые острова – средняя стоимость поездки 12 875 долларов;
- Маршалловы Острова – средняя стоимость поездки 12 405 долларов;
- Кения – средняя стоимость поездки 11 575 долларов;
- Центральноафриканская Республика – средняя стоимость поездки 10 652 доллара;
- Монако – средняя стоимость поездки 10 247 долларов.
Рейтинг составлялся с учетом подбора полноценного пакетного тура для индивидуального путешественника, ориентированного на состоятельных туристов. Разумеется, при желании можно самостоятельно организовать более бюджетную поездку по некоторым из этих направлений, однако стоит учитывать, что она вряд ли будет комфортной и насыщенной.