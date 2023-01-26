Точно разочаруют: определены наиболее переоцененные туристами города мира

Чтобы хорошо подумать и решить, ехать ли в одну из локаций, или все же выбрать более тихие, но ничем не хуже места, был составлен рейтинг самых переоцененных городов мира. Их определили на основе отзывов путешественников на разных платформах.

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Города мира, разочаровывающие туристов

Так, на вершине антирейтинга оказался Бангкок. Вероятность того, что путешественники ощутят разочарование после посещения столицы Таиланда оценили в 16,6%. Кроме того, самым большим разочарованием назвали улицу Каосан, которая считается меккой для бэкпекеров, ищущих себе недорогое жилье и развлечения на любой вкус.

На втором месте оказался турецкий курорт Анталия и Сингапур. Согласно анализу, самыми большими разочарованиями среди путешественников стали аквапарк Water Planet и двухкилометровая торговая улица Orchard Road соответственно.

Также в десятку попали Лондон и Париж, разделившие 8 место с вероятностью разочаровать туристов 13,8%. В столице Великобритании достопримечательностью, которая, скорее всего, заставляла посетителей хотеть больше признали колесо обзора "Лондонский глаз", а во французской столице – богемный район Монмартр.

10 самых переоцененных городов

Бангкок, Таиланд (16,6%) Анталия, Турция (16,5%) Сингапур (15,8%) Мюнхен, Германия (15,7%) Римини, Италия (14,2%) Майами, США (13,9%) Мумбаи, Индия (13,9%) Лондон, Великобритания (13,8%) Париж, Франция (13,8%) Токио, Япония (13,6%)