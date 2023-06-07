Где провести "воркейшн": 10 идеальных стран для работы и отдыха
Источник:The Culture Trip
В мире путешествий все более популярный тренд – воркейшн. Это понятие сочетает в себе два английских слова: work ("работа") и vacation ("отпуск"). То есть, это формат, который сочетает в себе работу и отдых в непривычной для человека локации – в другом городе или стране.
Так, компания Culture Trip выбрала самые лучшие направления для тех, кто планирует "воркейшн". Этот рейтинг – это фактически путеводитель для тех, кто хочет устроить временный или долгосрочный офис вне дома.
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Названы лучшие города для "воркейшн"
Места изучали по целому набору критериев, учитывали скорость интернета, цены на кофе, стоимость жилья, количество достопримечательностей и т.д. В исследование попали 60 городов.
Первая десятка выглядит так:
- Порту (Португалия),
- Валенсия (Испания),
- Барселона (Испания),
- Лион (Франция),
- Лиссабон (Португалия),
- Неаполь (Италия),
- Марсель (Франция),
- Париж (Франция),
- Милан (Италия),
- Мадрид (Испания).
Чуть ниже в рейтинге идет Краков. Польские Лодзь и Варшава также попали в подборку.
Названы лучшие города для "воркейшна" / Фото Culture TripЗаметьте: в Европе есть не менее 4 очень популярных туристических направлений, где путешественники могут подхватить неприятные заболевания: расстройства желудка и отравление. До антирейтинга вошли топовые локации в Испании и Франции.