Где провести "воркейшн": 10 идеальных стран для работы и отдыха

7 июня 2023, 17:10
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Источник:

The Culture Trip

В мире путешествий все более популярный тренд – воркейшн. Это понятие сочетает в себе два английских слова: work ("работа") и vacation ("отпуск"). То есть, это формат, который сочетает в себе работу и отдых в непривычной для человека локации – в другом городе или стране.

Так, компания Culture Trip выбрала самые лучшие направления для тех, кто планирует "воркейшн". Этот рейтинг –  это фактически путеводитель для тех, кто хочет устроить временный или долгосрочный офис вне дома.

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Названы лучшие города для "воркейшн"

Места изучали по целому набору критериев, учитывали скорость интернета, цены на кофе, стоимость жилья, количество достопримечательностей и т.д. В исследование попали 60 городов.

Первая десятка выглядит так:

  1. Порту (Португалия),
  2. Валенсия (Испания),
  3. Барселона (Испания),
  4. Лион (Франция),
  5. Лиссабон (Португалия),
  6. Неаполь (Италия),
  7. Марсель (Франция),
  8. Париж (Франция),
  9. Милан (Италия),
  10. Мадрид (Испания).

Чуть ниже в рейтинге идет Краков. Польские Лодзь и Варшава также попали в подборку.

Названы лучшие города для "воркейшна" / Фото Culture Trip

Заметьте: в Европе есть не менее 4 очень популярных туристических направлений, где путешественники могут подхватить неприятные заболевания: расстройства желудка и отравление. До антирейтинга вошли топовые локации в Испании и Франции.
Автор: Марта Касіянчук