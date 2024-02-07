Названы 10 самых счастливых городов мира: кто лидер в рейтинге

Британская исследовательская компания Institute for Quality of Life составила рейтинг самых счастливых городов мира. Масштабное исследование охватило 200 городов по всему миру.

Открывает золотую лигу датский Орхус. За ним следуют нидерландский Амстердам и норвежский Берген. Кто еще попал в десятку лидеров – далее в материале!

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Победил уютный порт в Скандинавии

Датский портовый город Орхус признали городом мира с самыми счастливыми жителями по итогам 2023 года. Это второй по величине город Дании, расположен на востоке полуострова Ютландия примерно в 187 километров от столицы Копенгагена.

Город-победитель не стал чем-то совсем неожиданным, ведь жители скандинавских стран практически всегда признаются самыми счастливыми,

– говорится в сообщении.

Чтобы определить победителя рейтинга Happy City Index 2023, британская исследовательская компания Institute for Quality of Life проанализировала 200 городов мира.

10 самых счастливых городов мира выглядит так:

Орхус (Дания), Амстердам (Нидерланды), Берген (Норвегия), Брисбен (Австралия), Канберра (Австралия), Эскильстуна (Швеция), Женева (Швейцария), Хельсинки (Финляндия), Йенчепинг (Швеция), Лондон, (Великобритания).

Амстердам занял второе место среди самых счастливых городов мира / Фото Unsplash

Среди прочего учитывались такие показатели, как:

образование,

инклюзивная политика,

экономика,

мобильность,

защита окружающей среды,

доступ к зеленым зонам,

внедрение инноваций,

природные условия,

подверженность катаклизмам,

и многое другое, что влияет на ощущение счастья жителями того или иного города.

При этом города в рейтинге решили условно поделить на три категории – золотые города (1 – 23 места), серебряные (24 – 100) и бронзовые (101 – 200).

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