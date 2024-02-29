Названы 10 самых безопасных городов Европы для посещения в 2024 году: неожиданные лидеры рейтинга

Выбирая место для путешествия, туристы обращают внимание на многие факторы. И один из важнейших из них - безопасность. Ведь как можно по-настоящему наслаждаться пляжным отдыхом или прогулками по историческим достопримечательностям, если на каждом углу вас ждет опасность.

Global Peace Index составил рейтинг из 10 самых безопасных городов Европы для посещения в 2024 году. В тройку самых безопасных европейских городов в 2024 году попали Лиссабон (Португалия), Вена (Австрия) и Дублин (Ирландия).

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10 самых безопасных городов Европы для посещения в 2024 году

Лиссабон, Португалия

Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,333.

Уровень преступности – 1,694 из 5.

Благодаря дружелюбным местным жителям, большому количеству достопримечательностей, очень вкусной гастрономии, отличному климату и доступной цене, Лиссабон является отличным выбором как для индивидуальных путешественников, так и для тех, кто хочет чувствовать себя в безопасности за границей.

Вена, Австрия

Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,316.

Уровень преступности – 2,037 из 5.

В австрийской столице замечательный общественный транспорт, в ней легко ориентироваться, и она чрезвычайно безопасна для туристов. Благодаря архитектуре в стиле барокко, императорским дворцам и великолепным садам туристы чувствуют себя в Вене как в сказке.

Дублин, Ирландия

Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,312.

Уровень преступности – 2,376 из 5.

Дублин занял 3 место в рейтинге самых безопасных городов Европы / Фото Unsplash

Этот оживленный город безопасен, прекрасно подходит для индивидуальных путешественников и имеет множество исторических мест, музеев и интересных достопримечательностей. Ну а выпить пиво в настоящем ирландском пабе – это незабываемый опыт.

Копенгаген, Дания

Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,310.

Уровень преступности – 1,542 из 5.

Кроме того, что Копенгаген является одним из самых безопасных городов в мире, он известен как один из самых благоприятных для велосипедистов городов в мире. Этот замечательный город восхищает туристов парками, садами, дворцами, очаровательными причалами и каналами.

Рейкьявик, Исландия

Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,124.

Уровень преступности – 1,619 из 5.

Исландия неизменно возглавляет рейтинги самых безопасных стран мира, а ее столица претендует на звание самого безопасного города Европы. В городе есть множество интересных достопримечательностей, также он является идеальной отправной точкой для экскурсий на природу.

Также в первую десятку самых безопасных городов попали:

Любляна (Словения), Берн (Швейцария), Прага (Чехия), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия).

Загреб занял 10 место в рейтинге самых безопасных городов Европы / Unsplash

К слову, без сомнения, австрийская столица стоит того, чтобы туда возвращаться снова и снова. Однако стране есть чем поразить и за пределами Вены. Рассказываем, куда в Австрии стоит отправиться, чтобы сказочно провести время.