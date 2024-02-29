Названы 10 самых безопасных городов Европы для посещения в 2024 году: неожиданные лидеры рейтинга
Источник:Travel Off Path
Выбирая место для путешествия, туристы обращают внимание на многие факторы. И один из важнейших из них - безопасность. Ведь как можно по-настоящему наслаждаться пляжным отдыхом или прогулками по историческим достопримечательностям, если на каждом углу вас ждет опасность.
Global Peace Index составил рейтинг из 10 самых безопасных городов Европы для посещения в 2024 году. В тройку самых безопасных европейских городов в 2024 году попали Лиссабон (Португалия), Вена (Австрия) и Дублин (Ирландия).
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10 самых безопасных городов Европы для посещения в 2024 году
Лиссабон, Португалия
Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,333.
Уровень преступности – 1,694 из 5.
Благодаря дружелюбным местным жителям, большому количеству достопримечательностей, очень вкусной гастрономии, отличному климату и доступной цене, Лиссабон является отличным выбором как для индивидуальных путешественников, так и для тех, кто хочет чувствовать себя в безопасности за границей.
Вена, Австрия
Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,316.
Уровень преступности – 2,037 из 5.
В австрийской столице замечательный общественный транспорт, в ней легко ориентироваться, и она чрезвычайно безопасна для туристов. Благодаря архитектуре в стиле барокко, императорским дворцам и великолепным садам туристы чувствуют себя в Вене как в сказке.
Дублин, Ирландия
Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,312.
Уровень преступности – 2,376 из 5.
Дублин занял 3 место в рейтинге самых безопасных городов Европы / Фото Unsplash
Этот оживленный город безопасен, прекрасно подходит для индивидуальных путешественников и имеет множество исторических мест, музеев и интересных достопримечательностей. Ну а выпить пиво в настоящем ирландском пабе – это незабываемый опыт.
Копенгаген, Дания
Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,310.
Уровень преступности – 1,542 из 5.
Кроме того, что Копенгаген является одним из самых безопасных городов в мире, он известен как один из самых благоприятных для велосипедистов городов в мире. Этот замечательный город восхищает туристов парками, садами, дворцами, очаровательными причалами и каналами.
Рейкьявик, Исландия
Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,124.
Уровень преступности – 1,619 из 5.
Исландия неизменно возглавляет рейтинги самых безопасных стран мира, а ее столица претендует на звание самого безопасного города Европы. В городе есть множество интересных достопримечательностей, также он является идеальной отправной точкой для экскурсий на природу.
Также в первую десятку самых безопасных городов попали:
- Любляна (Словения),
- Берн (Швейцария),
- Прага (Чехия),
- Хельсинки (Финляндия),
- Загреб (Хорватия).
Загреб занял 10 место в рейтинге самых безопасных городов Европы / Unsplash
К слову, без сомнения, австрийская столица стоит того, чтобы туда возвращаться снова и снова. Однако стране есть чем поразить и за пределами Вены. Рассказываем, куда в Австрии стоит отправиться, чтобы сказочно провести время.