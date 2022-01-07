Население канадской провинции достигло 1 миллиона благодаря мигрантам

В декабре 2021 года население канадской провинции Новой Шотландии достигло рекордной отметки в 1 миллион человек. Особенно активный прирост начался с июля после того, как Канада ослабила ограничения на въезд.

Премьер-министр провинции Тим Хьюстон положительно оценивает эти изменения. Ведь мигранты оказывают положительное влияние на экономику провинции.

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Хьюстон подчеркнул, что именно люди делают канадскую провинцию более сильной во всех отношениях.

Благодаря росту, мы получаем больше налогов, новые предприятия и рабочие места, разнообразную культуру, а также улучшаем инфраструктуру,

– отметил премьер-министр провинции.

Как изменилось количество мигрантов в провинции

В настоящее время уровень содержания иммигрантов в Новой Шотландии составляет 71%. Это самый высокий показатель среди Атлантических провинций Канады. Больше Новая Шотландия заинтересована в привлечении работников и предпринимателей, которые будут способствовать экономическому развитию.

К 2060 году провинция намерена увеличить население вдвое и достичь 2 миллионов. Для этого местное правительство планирует привлекать 25 тысяч иммигрантов ежегодно. Они будут прибывать как из-за границы, так и из других регионов Канады.

Проблемы с иммиграцией

В канадской системе иммиграции сейчас не все так положительно, как кажется на первый взгляд. Поскольку большинство новых иммигрантов уже находились в Канаде по рабочей или студенческой визе, фактический прирост населения в 2021 году был рекордно низким – всего 0,5%.

Это означает, что проблема нехватки работников не решается. Кроме этого, по состоянию на конец октября более 1,8 миллиона иммиграционных и визовых заявлений находятся в очереди. Это люди, которых пригласили, однако они все еще не могут получить разрешение на въезд в Канаду. Министерство иммиграции планирует переводить иммиграционную систему полностью в онлайн формат, что позволит частично решить проблему.