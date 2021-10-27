"Нам сказали вас здесь в лесу выбросить": как трудовой мигрант наткнулся на мошенников

Из-за пандемии COVID-19 бизнес тернополянина Виталия Витрука перестал приносить прибыль. В поисках финансов мужчина решил уехать на работу за границу. Однако попал в неприятную аферу.

Об этом Виталий рассказал в документальном расследовании Суспільного "Продам работу. Дорого". Мужчина поделился горьким опытом, чтобы другие украинцы были осмотрительными и опасались мошенников.

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Большое количество подписчиков – не характеристика добросовестности

В поисках способа получения доходов, украинец увидел в инстаграмме объявления фирмы-посредника о работе в курортном городке Карловы Вары. В сообщении говорилось, что с 28 марта по 5 апреля будет идти набор 50 работников. Удобно было то, что в Чехию можно ехать по биометрии. Виталия эта вакансия заинтересовала.

У нас такая ситуация в стране, что нужны работа, деньги. На одной любви семью не прокормить. Если средств нет, все хотят ехать за границу,

– отмечает Витрук.

Компания, опубликовавшая вакансию, имела 4 страницы в инстаграме и 80 тысяч подписчиков. Именно это и вызвало доверие у Виталия. В шапке профиля посредник указал, что все документы оформляются официально, зарплату выплачивают каждый месяц, есть авансы. С собой нужно иметь загранпаспорт и личные вещи. Кандидатам обещали 1 500 – 2 500 крон (1 785 – 2 975 гривен) в день.

Эти условия жителя Тернополя удовлетворили. Виталий согласился на предложение компании.

"Нам сказали вас здесь в лесу выбросить – мы вас и выбрасываем"

3 апреля у железнодорожного вокзала Львова Виталий Витрук сел в микроавтобус с десятью другими работниками. Водитель автобуса предоставил каждому приглашение на работу от польской фирмы.

Нам сказали изучить документ, на какую польскую фирму мы едем работать. Когда на границе будут спрашивать, скажите, что вы едете на ту работу,

– вспоминает Виталий.

На чешской границе автобус остановила полиция для проверки документов. Украинцев не пропустили. По словам Виталия, среди людей началась паника. Водители обещали найти решение проблемы. Пытались пробраться через другой автобан, но ситуация повторилась.

В конце концов, с польскими приглашениями 10 украинцев продолжили поездку на работу в Карловых Варах. Но по дороге водители сказали, что едут на самом деле в Прагу. Они заверили пассажиров, что деньги будут платить обещанные.

Далее водители сказали, что в Прагу мы не едем, а едем в какую-то деревню. Ибо до Праги далеко и нас могут не пропустить. Сказали, чтобы мы связывались со своими менеджерами, куда они нас отправляли. Говорили: "Нам сказали вас здесь в лесу выбросить – мы вас и выбрасываем". Завезли нас во двор. Это было общежитие. Встретил нас куратор Jobs,

– продолжает Виталий.

Виталий Витрук / Фото "Суспільне"

Работникам объявили прайсы 250 евро за дорогу и 200 евро за вакансию. Забрали паспорта. Но следующие несколько дней никто не приехал, чтобы забрали украинцев на работу. У людей заканчивались средства для существования. А в магазин в период локдауна никто долго не решался выйти без документов. Позже двое мужчин рискнули и вышли в магазин. Им повезло, что полиция их не поймала.

Через несколько дней приехали неизвестные и назвали себя работодателями. Они отвезли людей в лес садить деревья. За каждое посаженое дерево обещали платить 5 крон (около 6 гривен), 2 кроны посредники должны были забрать себе. От работников требовали выполнения плана – 400 деревьев за 6 – 7 часов работы. Угрожали увольнением, если план не будет выполнен.

Где-то на 10 день у нас уже нечего было есть, у нас заканчивались продукты. Мы выпросили, чтобы нам дали по 1 000 крон. Поскольку последние деньги были потрачены на работу, была возможна депортация. Мы не знали, как попадем в Украину. В последний момент нашли в чате женщину из Праги, готовую забрать нас на работу. На последние деньги купил билет на поезд,

– делится мужчина.

Виталий отмечает, что за работу в лесу ему должны были заплатить 22 тысячи гривен. Когда люди уехали на другую работу, то кураторы из Jobs обещали рассчитаться с ними до 14 мая. Этого не произошло. Более того, людей начали блокировать в переписках.

Позже Виталий объединился с другими жертвами аферистов и совместными усилиями они временно заблокировали страницы посредника в инстаграме. Тогда ему вернули меньше половины заработанных средств, но начали угрожать.

Виталий не сдается и до сих пор пытается добиться справедливости в этой ситуации.