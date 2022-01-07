Налоговые льготы и минимальная зарплата в Чехии 2022: какие изменения вступили в силу

С января в Чехии увеличился размер минимальной заработной платы. Это привело к другим изменениям, связанным с налогообложением.

Новый год тоже подготовил нововведения для предпринимателей. Кроме того, обновились правила по налоговой льготе на детей.

Интересно Преимущества, недостатки и риски: как трудовая миграция влияет на экономику Украины

Какие изменения вступили в силу для налогоплательщиков в Чехии с 2022 года

С 1 января 2022 года минимальная заработная плата в Чехии увеличилась до 16 200 крон в месяц (примерно 639 евро).

Базовая налоговая скидка на налогоплательщика второй год подряд увеличивается на три тысячи крон. В 2022 году она увеличится с 27 840 крон до 30 840 крон. Каждый сотрудник может ежемесячно использовать пропорциональную часть этой годовой скидки. Однако работник должен подписать у своего работодателя соответствующее заявление налогоплательщика.

Также с 2022 года отменен максимальный предел выплаты ежемесячного налогового бонуса. До сих пор лимит ежемесячного бонуса составлял 5 025 крон.

С 1 января ежегодная налоговая льгота на второго ребенка стала больше на 2 916 крон. Теперь сумма равна 22 320 крон. Дальше за каждого ребенка сумма увеличивается на 3 636 крон и составляет 27 840 крон.

Среди прочего, из-за увеличения минимальных авансовых платежей на социальное страхование произошли некоторые изменения в отношении налогов для предпринимателей. В 2022 году сумма ежемесячного аванса для частных предпринимателей составит 5 994 кроны (было 5 469 крон).