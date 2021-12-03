Наказание за меткость: в Польше арестовали украинца, бросавшего камни в чужие авто

В городе Картузы Поморского воеводства полицейские задержали гражданина Украины. 32-летний эмигрант совершал хулиганство на дороге.

Детали случая описала местная полиция. Что интересно, поймать правонарушителя удалось не с первого раза.

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Что натворил украинец в Польше

Правоохранители рассказали, что в прошлую пятницу получили сообщение о том, что неизвестный мужчина швыряет камни в автомобиле на трассе. Полицейские приехали на место происшествия, но злоумышленника там не застали. Аналогичная ситуация после этого повторялась еще дважды в один день. Тогда задержать хулигана так и не удался.

На следующий день полицейские снова получили уведомление о том, что инцидент повторяется. Свидетели рассказали, что бросавшийся камнями мужчина сбежал в дом неподалеку и закрылся там.

Правоохранители выломали дверь указанного дома и задержали правонарушителя. Им оказался 32-летний украинец. Причины такого поведения эмигранта неизвестны.

Мужчину обвинили в умышленном повреждении чужого имущества (шести автомобилей) и создании опасности для дорожного движения. За первое обвинение предусмотрено наказание тюрьмой сроком на 3 месяца, за второе – украинца могут посадить за решетку на 3 года.