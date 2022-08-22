Самые комфортные для жизни города в мире: кто возглавил рейтинг

22 августа 2022 , 15:09
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Источник:

Metro

Множество украинцев из-за войны были вынуждены изменить страну проживания. Некоторые граждане Украины даже задумываются над тем, чтобы остаться там.

Агентство Economist Intelligence Unit составило рейтинг самых комфортных городов для проживания. В оценку попали 172 города из разных стран мира.

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Чтобы его составить, аналитики оценили пять категорий каждого города, в частности: стабильность, здравоохранение, культуру и развлечения, образование и инфраструктуру.

К слову, в 2022 году впервые в рейтинг попали представители Канады, получив высокие оценки.

Самые комфортные для жизни города в мире

  • Вена, Австрия – общий рейтинг: 99,1
  • Копенгаген, Дания – общий рейтинг: 98
  • Цюрих, Швейцария – общий рейтинг: 96,3
  • Калгари, Канада – общий рейтинг: 96,3
  • Ванкувер, Канада – общий рейтинг: 96,1
  • Женева, Швейцария – общий рейтинг: 95,9
  • Франкфурт, Германия – общий рейтинг: 95,7
  • Торонто, Канада – общий рейтинг: 95,4
  • Амстердам, Нидерланды – общий рейтинг: 95,3
  • Осака, Япония и Мельбурн, Австралия – общий рейтинг: 95,1

Каждый из этих городов предлагает отличные деликатесы для гурманов, достопримечательности, а для жителей – отличное образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Автор: Марта Касіянчук