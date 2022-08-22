Самые комфортные для жизни города в мире: кто возглавил рейтинг

Множество украинцев из-за войны были вынуждены изменить страну проживания. Некоторые граждане Украины даже задумываются над тем, чтобы остаться там.

Агентство Economist Intelligence Unit составило рейтинг самых комфортных городов для проживания. В оценку попали 172 города из разных стран мира.

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Чтобы его составить, аналитики оценили пять категорий каждого города, в частности: стабильность, здравоохранение, культуру и развлечения, образование и инфраструктуру.

К слову, в 2022 году впервые в рейтинг попали представители Канады, получив высокие оценки.

Самые комфортные для жизни города в мире

Вена , Австрия – общий рейтинг: 99,1

, Австрия – общий рейтинг: 99,1 Копенгаген , Дания – общий рейтинг: 98

, Дания – общий рейтинг: 98 Цюрих , Швейцария – общий рейтинг: 96,3

, Швейцария – общий рейтинг: 96,3 Калгари , Канада – общий рейтинг: 96,3

, Канада – общий рейтинг: 96,3 Ванкувер , Канада – общий рейтинг: 96,1

, Канада – общий рейтинг: 96,1 Женева , Швейцария – общий рейтинг: 95,9

, Швейцария – общий рейтинг: 95,9 Франкфурт , Германия – общий рейтинг: 95,7

, Германия – общий рейтинг: 95,7 Торонто , Канада – общий рейтинг: 95,4

, Канада – общий рейтинг: 95,4 Амстердам , Нидерланды – общий рейтинг: 95,3

, Нидерланды – общий рейтинг: 95,3 Осака, Япония и Мельбурн, Австралия – общий рейтинг: 95,1

Каждый из этих городов предлагает отличные деликатесы для гурманов, достопримечательности, а для жителей – отличное образование, здравоохранение и инфраструктуру.