Как начать учить польский язык удаленно: список бесплатных платформ

Более 2 миллионов украинцев уже нашли безопасное убежище в Польше. Естественно, что для комфортного проживания в новой стране нужно знать язык.

В Польше сейчас действуют многие центры, где преподают польский. Однако, не все могут посещать языковые курсы. Например, для матерей, приезжающих с маленькими детьми, такой формат занятий не комфортен. К счастью, есть другие методы изучения иностранных языков.

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Как учить польский дистанционно

Курсов и материалов, которые позволяют овладеть польским языком самостоятельно и из любой удобной локации много. Предлагаем обратить внимание на подборку бесплатных:

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