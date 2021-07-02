Начался прием заявок на пособие "300+": как получить социальную помощь

С 1 июля в Польше начался прием заявок на получение пособия по программе Dobry Start. В этом году подать документы на участие можно исключительно в электронном виде.

Выплату в размере 300 злотых получат родители за каждого ребенка в возрасте от 7 до 20 лет, которые обучаются в школах. Кроме этого, помощь рассчитана на людей с инвалидностью до 24 лет.

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Глава Министерства семьи и социальной политики Марлена Малонг рассказала, что полностью автоматизированный процесс приема заявок на участие в программе "300+" осуществляется Институтом социального страхования.

Онлайн-способ подачи заявок упростил процесс обработки и принесет экономию бюджета страны, которая в течение 10 лет составит около 488 миллионов злотых.

Подать заявку на выплату родители могут с 1 июля по 30 ноября 2021 года. Заполнить анкету можно:

с помощью онлайн-банкинга;

в личном кабинете PUE ZUS;

в отделениях государственной почты;

в некоторых учреждениях отдельных гмин и повятов.

Начали свою работу и мобильные пункты приема заявлений, где работники ZUS будут помогать создать аккаунты в PUE ZUS.

Желающим помогут зарегистрироваться в PUE ZUS / Фото Outsourcing Portal

Заявки будут проверять автоматически, а выплаты будут осуществляться исключительно на личные счета заявителей.

К слову, с начала действия программы в Польше около 4,4 миллиона школьников получили финансовую помощь от государства. Всего из государственного бюджета на инициативу уже потрачено около 4 миллиардов злотых.