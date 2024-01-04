Каждый пятый беженец – мужчина: в Польше провели новое исследование об украинцах и их доходах

С 24 февраля 2022 года в Польшу выехало большое количество украинских беженцев. В основном это женщины с детьми. Впрочем, в 2023 году наблюдался и наплыв мужчин.

Национальный банк Польши провел новое исследование, обнаружившее, что каждый пятый взрослый беженец из Украины в Польше – мужчина. Также Нацбанк опубликовал данные о доходах украинцев. Об этом и другом – дальше в материале!

К слову Стало известно, сколько украинцев въехали в Польшу после полномасштабного вторжения

Нацбанк Польши сделал исследование о мигрантах из Украины

Исследование Нацбанка Польши проходило в мае – июле 2023 года. Опрос проводился региональными отделениями Нацбанка Польши во всех воеводствах. Всего было собрано 3 658 анкет украинских мигрантов.

Так, согласно результатам, к 2022 году соотношение между женщинами и мужчинами среди украинских мигрантов составляло 55% на 45%, а среди въехавших в течение последних двух лет оно составляет 78% на 22% (в конце 2022 года мужчин было 19%).

Основным источником дохода для украинских мигрантов является их зарплата. Однако экономические обстоятельства для беженцев кажутся более сложными по сравнению с теми, которые переживали мигранты до войны. Примечательно, что темпы интеграции беженцев на рынок труда в Польше замедлились по сравнению с наблюдавшимся в 2022 году прогрессом.

Украинские мигранты – хорошо образованные люди, но их заработная плата больше зависит от отрасли промышленности и момента прибытия, чем от уровня образования,

– говорится в отчете.

Украинцы в сферах ИТ, строительства и транспорта получают самые высокие зарплаты, независимо от того, являются ли они довоенными мигрантами или беженцами.

В среднем месячный доход колеблется чуть ниже 3 500 злотых, то есть примерно 33 000 гривны.

В Польше провели исследование о мигрантах из Украины / Фото Нацбанк Польши

Было обнаружено, что процент довоенных мигрантов и беженцев, получающих социальную помощь от государства, снизился по сравнению с предыдущим исследованием, проведенным год назад. Согласно данным, 31% довоенных мигрантов и 53% беженцев пользуются различными формами социальной поддержки, причем помощь на детей по программе "500+" является самой распространенной.

Между довоенными мигрантами и беженцами остаются отличия в планах будущего пребывания в Польше, хотя среди последних несколько вырос процент тех, кто собирается задержаться за границей.

Что ждет украинцев за границей в 2024 году?

, украинские пограничники поделились данными за 11 месяцев 2023 года. В этот период зафиксировано более 32 миллионов пересечений границы в обоих направлениях. Почти все граждане, выезжавшие за пределы Украины ( 99%) вернулись домой

Европейские государства принимают украинских беженцев уже почти 2 года: им помогают с жильем, выплатами, образованием и медициной. Но большинство стран со следующего года будут стараться максимально интегрировать беженцев – стимулировать их выход на работу и обеспечивать себя самостоятельно. Чего ждать украинцам за рубежом в 2024 году – читайте по ссылке!