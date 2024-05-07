Для желающих общаться с природой: итальянский пляжный курорт анонсировал старт "голых" свадеб

Для любителей природы Сардиния стала одним из лучших европейских направлений для отдыха. И теперь пары имеют уникальную возможность связать себя узлами брака на живописном нудистском пляже острова.

Центральная часть пляжа Ис-Бенас всегда была посещаемой нудистами, теперь там можно будет жениться обнаженными.

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На Сардинии можно будет жениться на нудистском пляже

Пляж Ис-Бенас, на полпути к западному побережью Сардинии, похоже, станет местом для натуралистских свадеб после того, как местные власти решили разрешить парам произносить там свои обеты голыми.

Луиджи Тедески, мэр Сан-Веро-Милис, ближайшего города, сказал, что власти получили идею, когда немецкая пара написала, чтобы спросить, можно ли жениться на пляже без одежды. Но в то время, как многие могли бы посмеяться над идеей обменяться обетами таким образом. Чиновник отметил, что причина для открытия свадеб была гораздо серьезнее.

Я думаю, что мы живем в деликатный момент для свободы людей с националистическими движениями в Европе. Люди протестуют и попадают в полицию, или их запугивают. Поэтому я думаю, что нам нужно сделать что-то, чтобы показать, что люди свободны. Большинство людей хочет свободы, а не режима,

– сказал он.

Тедески заявил, что обнаженность не имеет ничего общего с сексом. Для натуралистов это философия жизни, которая связана с природой. Поэтому они решили сделать пляж для свадеб – "если люди хотят жениться голыми, они могут".



На Сардинии теперь можно будет жениться без одежды / Фото Unsplash

Он иронизировал, что никто в городе, чье население в 2 500 человек может вырасти до 30 000 летом, не жаловался.

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