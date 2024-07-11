Купание рядом с фламинго подорожает: на популярном острове ввели туристический налог

Посетить остров Аруба, где обитают розовые фламинго, стало дороже. Все из-за нового сбора за стойкость, который путешественникам придется оплачивать по прибытии.

На острове Аруба ввели еще один налог для туристов

По данным Управления туризма Арубы, новый сбор стоит 20 долларов и взимается, когда путешественники прибывают самолетом. Плата за постоянство затем будет использована для модернизации имеющихся очистных сооружений и инфраструктуры и строительства большей в будущем.

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Эта плата поддержит ряд проектов, направленных на усиление и улучшение усилий по устойчивому развитию на острове,

– написало Управление туризма Арубы.

Размер нового сбора – 20 долларов. Его будут собирать ежегодно во время путешествия самолетом. Если путешественники решат вернуться второй раз за год на остров, они будут освобождены от сбора. Местные жители и дети до 8 лет тоже могут не платить налог.

Оплатить сбор можно будет карточкой. Но перед этим нужно еще зарегистрироваться онлайн.

Кроме того, на острове действует введенный ранее туристический сбор в размере 3 доллара.

Аруба не единственная, кто взимает с туристов плату

В этом году Амстердам увеличил городской туристический налог для путешественников, которые останавливаются на ночлег или посещают круизные лайнеры, Париж повысил налоги на отели и другие виды размещения, а Исландия обнародовала планы добавить новый налог для туристов, чтобы поддержать климатические цели и цели страны.

Другие города взимали плату с путешественников, чтобы предотвратить чрезмерный туризм, включая Венецию, которая ввела плату за однодневных путешественников.