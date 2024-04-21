Популярная страна запретит курение каннабиса на всех вокзалах

Deutsche Bahn запретит курение каннабиса на вокзалах, в том числе и на платформах, где есть зоны для курения сигарет. После выходных на всех вокзалах Германии появятся соответствующие информационные плакаты.

Поэтому на немецких вокзалах курение марихуаны будет запрещено. Железная дорога будет наказывать за правонарушения, начиная с 1 июня.

Читайте также Опять зима: из-за стремительного ухудшения погоды в Германии заработали горнолыжные курорты

На немецких вокзалах курение марихуаны будет запрещено

Новые правила должны быть полностью запущены примерно через месяц. Железная дорога будет преследовать правонарушения, начиная с 1 июня.

До этого времени сотрудники должны рекомендовать путешественникам воздержаться от употребления каннабиса с помощью "дружеских просьб и указаний".

Основываясь на законодательном запрете на употребление каннабиса в течение дня в пешеходных зонах или вокруг школ и игровых площадок, мы хотим защитить наших пассажиров, особенно детей и молодых людей, на наших вокзалах. Вот почему мы совсем запретим употребление каннабиса на наших вокзалах,

– говорит представитель компании.

22 марта власти Германии приняли решение легализовать марихуану. Таким образом федеральные земли одобрили предложение министра здравоохранения Карла Лаутербаха о легализации каннабиса. Поэтому с 1 апреля каннабис в Германии не относится к запрещенным наркотическим веществам.