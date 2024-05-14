Популярный остров Испании вводит новые ограничения для туристов: что придумали на этот раз

В то время как многие направления пытаются найти способы привлечения большей доли туристического рынка в предстоящем летнем сезоне, Майорка придерживается противоположного подхода. Региональный совет острова объявил, что введет новые ограничения.

В частности, остров уменьшит лимит туристических мест на 18 000 мест. В целом это означает, что Майорка потеряет 4% своих возможностей размещения туристов, пытаясь остановить поток туристов, стекающихся на Балеарские острова.

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На Майорке новые ограничительные меры для туристов

Такие меры приняли для борьбы с овертуризмом. Власти вводят ограничения, чтобы туристическая жизнь острова не мешала местным жителям.

Пришло время установить ограничения,

– сказал Льоренс Гальмес, президент Совета Майорки.

Этой весной мэр Пальмы даже говорил о том, что собирается ввести штраф до 3000 евро для туристов за антиобщественное поведение. Позже мэр объяснил, что такой акт должен пройти ряд процедур и его не успеют принять к началу туристического сезона.

Как реагируют другие локации?

Соседний остров Менорка тоже сталкивается со сложностями из-за овертуризма. Местные жители деревни на Менорке обсуждают ее закрытие для посетителей.

На Балеарских островах уже действуют другие ограничения для путешественников. Вот несколько из них:

введен туристический налог,

действует запрет на строительство новых отелей,

в отелях установлен лимит на количество алкоголя по системе "все включено".

Заметим, Майорка – самый большой из Балеарских островов. Это одно из самых посещаемых мест в Испании среди иностранных туристов.