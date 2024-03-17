На Эвересте альпинистов обяжут иметь с собой GPS-трекер: что об этом известно

Теперь для альпинистов, которые собираются подняться на вершину Эвереста, нужно брать в аренду специальный чип для отслеживания местонахождения. Непал сделал это требование обязательным.

Директор департамента туризма Непала Ракеш Гурунг рассказал, что ранее известные туристические компании уже использовали специальные чипы, но теперь это стало обязанностью. Чипы значительно облегчат поиск туристов, если с ними что-то случится. Их будут вшивать в куртки альпинистов.

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На Эверест теперь будут пускать только с GPS-трекером

Начиная с весны 2024 года, альпинисты, планирующие восхождение на самую высокую вершину мира, должны будут носить с собой чип GPS.



Чипы, которые стоят от 10 до 15 долларов и изготавливаются в Европе, будут вшиваться в горные костюмы альпинистов. После окончания восхождения чип будет изъят из куртки, возвращен непальским властям и позже передан следующему альпинисту.

Чипы используют GPS для обмена информацией со спутниками. Они не требуют подзарядки и могут передавать сигнал даже под 20-метровым слоем снега.

Это значительно сократит время поиска и спасения в случае аварии,

- добавил Гурунг.

Новые правила безопасности приняли из-за того, что в прошлом сезоне на Эвересте погибло 18 человек. Власти Непала пытаются обеспечить альпинистам максимальную безопасность.

На Эверест теперь можно подняться только с чипом / Фото Unsplash

Добавим, что Эверест является самой высокой вершиной земного шара, которая расположена в Гималаях на границе Китая и Непала. Высота горы составляет 8 848,86 метра над уровнем моря.

Восемь из десяти самых высоких вершин мира расположены в Непале, и страна получает значительные доходы от туризма благодаря альпинизму. В прошлом году Непал выдал рекордные 478 разрешений на восхождение. Было подтверждено, что 12 альпинистов погибли на горе, еще 5 считаются пропавшими без вести. Говорят, что спасение альпинистов на этой вершине рискованное даже при лучших обстоятельствах.