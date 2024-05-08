В Европе открылся пляж за рекордные 2 миллиарда, а отдохнуть там можно за 900 гривен

Пляжный кемпинг Aminess Avalona Resort заработал на острове Паг (Хорватия), расположенном в Адриатическом море. Его стоимость составляет около 2 миллиардов гривен.

Пляжный кемпинг на территории живописного хорватского побережья открыли весной 2024 года. Сейчас он уже принимает первых туристов.

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Путешественники могут выбрать для себя оптимальный вариант. Сейчас для аренды доступны 300 участков, вилл, а также мобильных домов. Также на территории расположены более 100 бассейнов, в которых можно отдыхать.

Стоит заметить, что, несмотря на колоссальную стоимость, отдохнуть на территории Aminess Avalona Resort можно довольно бюджетно. Самый дешевый вариант – стандартное место для кемпинга. Там есть вода, электричество и Wi-Fi. Стоит такое счастье около 900 гривен за ночь.

В то же время если туристы оплатят для себя площадку премиум-класса, то смогут насладиться фантастическим видом на море. Между тем площадка Mega Luxury Mare имеет даже собственный бассейн на пляж.

Туристы, которые хотят заняться водными видами спорта, создадут все необходимые условия. В частности, на территории Aminess Avalona Resort можно заняться греблей или каякингом.

Также на территории Aminess Avalona Resort – немало замечательных мест для гурманов. Там можно попробовать все: от изысканных блюд с морепродуктами до вкусной уличной еды. Кроме того, путешественники смогут насладиться яркой ночной жизнью. В частности, на пляже Aminess Avalona Resort есть немало баров и клубов в стиле Ибицы.