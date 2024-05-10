На багажной полке в самолете нашли загадочную женщину

Курьезные инциденты в самолетах продолжаются. На борту самолета авиакомпании Southwest Airlines обнаружили загадочную женщину. Она лежала на полочке для багажа.

Личность женщины пока не раскрыли. Неизвестно, она – пассажирка или из команды экипажа. Почему таинственная леди решила залезть на полочку для багажа, до сих пор не выяснили. Возможно, именно поэтому новость и стала вирусной в сети.

Обратите внимание Поездка с клубничкой: 300-метровый лайнер отправится в большой "голый" круиз для нудистов

Люди из разных уголков планеты предполагают, что могло ее побудить на такой неординарный поступок. Некоторые предполагают: женщина могла устать во время длительного полета и решила отдохнуть, выпрямив уставшие ноги.



Женщина лежала на багажной полке самолета / Скриншот видео

В общем самый распространенный вопрос, который интересует людей: как вообще женщина туда залезла? Поведением загадочной леди восхищаются. В частности, шутят, что это – идеальный вариант, когда кто-то сидит на твоем месте, а беспокоить его не хочется.

Кроме того, людей волнует, почему члены экипажа никак не отреагировали на поведение женщины. Замечают, что ситуация – курьезная, однако и очень опасна. Она противоречит правилам поведения на борту.

К слову, недавно в сети опубликовали кадры влюбленной пары, которая провела полет в очень странной позе. Их поведение вызвало дискуссию в сети.