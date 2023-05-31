В популярном музее Амстердама будут набивать татуировку с гравюрами художника: какие цены

В Доме-музее Рембрандта в Амстердаме откроется временная тату-студия. Известные мастера набьют посетителям изображения, вдохновленные гравюрами и автопортретами знаменитого художника.

В музее Рембрандта будут набивать тату с гравюрами художника

Это одна из самых экстремальных попыток привлечь младшую аудиторию после COVID-19. Именно это целью амстердамского музея Рембрандта.

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Амстердамская татуировка стала формой паломничества. А техника Рембрандта предусматривает царапание иглой с сухим острием по меди, так что теперь гравировальной пластиной будет кожа людей,

– рассказал мастер.

Цель проекта – популяризировать музей и художника среди молодежи.

Примеры набитых эскизов / Фото Henk Schiffmacher & Veldhoen/Museum Rembrandhuis

Временная тату-студия откроется всего неделю – с 19 по 25 июня, и запись стремительно заканчивается. Будут работать там приглашенные мастера из Schiffmacher & Veldhoen. Цены будут варьироваться от 100 до 250 евро.

В Британии случайно обнаружили неизвестные полотна Рембрандта

Два неизвестных ранее портрета руки культового нидерландского художника обнаружили в частной коллекции семьи из Великобритании. Уникальные работы Рембрандта нашли работники аукционного дома Christie's.

"Сокровище" случайно нашли при оценке произведений, которые веками хранит британская семья. Сколько стоят картины и где их можно будет увидеть – узнаете в материале.