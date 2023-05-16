Две уникальные работы Рембрандта нашли работники аукционного дома Christie's. "Сокровище" случайно обнаружили при оценке произведений искусства, которые сотни лет хранит британская семья. Сколько стоят картины и где их можно будет увидеть – узнаете в материале.

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Кого нарисовал Рембрандт

Найденные шедевры датированы 1635 годом. Это был тот период, когда Рембрандт был популярным художником. На двух портретах дальние родственники художника Ян Виллемс ван дер Плюйма и его жена Япген Карелс. Нынешние собственники картин рассказали, что их предки приобрели пару полотен почти 200 лет назад – на аукционе в 1824 году.

Тот факт, что оба портрета принадлежат кисти Рембрандта, уже определили эксперты аукционного дома Christie's и подтвердили специалисты из Рейксмузея в Амстердаме. Именно в этом музее в столице Нидерландов выставляют и исследуют творческое наследие Рембрандта. В частности, в Рейксмузее экспонируют его культовое полотно "‎Ночной дозор".

Сколько стоят картины и где их можно увидеть

Портреты будут выставлены на продажу в залах аукциона Christie's в Лондоне 6 июля. До этого картины покажут в Нью-Йорке и Амстердаме. Их предварительно оценили в 5 – 8 миллионов фунтов за пару (это примерно 230 – 368 миллионов гривен).

Рекордная продажа картины Рембранта на аукционе Christie's состоялась в 2009 году. Тогда "Портрет мужчины с подбоченными руками" продали за 20,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 930 миллионов гривен).