Статус временной защиты в ЕС: можно ли снова получить по возвращении в Украину

Большинство из них интересует, можно ли восстановить статус временной защиты в ЕС, если украинец от него уже отказался, вернулся домой, но хочет снова уехать в Европу. Об этом одному из украинских изданий рассказала юрист Марианна Гавришко.

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Как восстановить статус защиты в ЕС

После 24 февраля 2022 года все украинцы, прибывшие в страны Евросоюза, спасаясь от войны, могут получить статус временной защиты. По общему правилу он действует год и может быть продлен, если основания его предоставления сохраняются.

Владельцам временной защиты разрешено выезжать за пределы страны-приюта на территорию Украины или путешествовать в пределах Шенгенской зоны некоторое время без автоматического отмены статуса.

Это происходит при условии, что срок пребывания будет не больше 90 дней. Однако, возвращаясь в Украину на длительное время, от него нужно отказаться. Несмотря на отказ от статуса временной защиты, украинцы могут восстановить его в любой момент, приехав на территорию ЕС,

– заявила Гавришко.

Согласно законодательству ЕС, если вы вернулись в Украину и отказались от статуса временной защиты, то при возвращении должны повторно зарегистрироваться.

Получить статус можно и в другой стране, а не в той, что раньше

Вы также можете получить статус временной защиты в другой стране ЕС. Однако эти вопросы нужно отдельно уточнять в консульстве европейского государства, где вы хотите повторно получить убежище. Ведь правила пребывания и использования статуса регулируются законодательством каждого государства-члена по-разному.

Законодательство ЕС не запрещает лицам, отказавшимся от статуса временной защиты, повторно получить его. При этом решение о предоставлении "повторной" временной защиты остается за страной, в которую вы обратились. Поскольку это происходит на дискреционной, то есть на индивидуальной основе.

Обратите внимание: раньше Заграница 24 рассказывала, что нужно сделать для того, чтобы восстановить утраченные документы за границей для того, чтобы въехать с ней домой, если вы не собираетесь оставаться в ЕС.