Статус временной защиты в ЕС: можно ли снова получить по возвращении в Украину
Источник:РБК-Украина
Более года миллионы украинцев находились за границей, получив статус временной защиты. Многие из них уже вернулись домой, отказавшись от этого статуса.
Большинство из них интересует, можно ли восстановить статус временной защиты в ЕС, если украинец от него уже отказался, вернулся домой, но хочет снова уехать в Европу. Об этом одному из украинских изданий рассказала юрист Марианна Гавришко.
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Как восстановить статус защиты в ЕС
После 24 февраля 2022 года все украинцы, прибывшие в страны Евросоюза, спасаясь от войны, могут получить статус временной защиты. По общему правилу он действует год и может быть продлен, если основания его предоставления сохраняются.
Владельцам временной защиты разрешено выезжать за пределы страны-приюта на территорию Украины или путешествовать в пределах Шенгенской зоны некоторое время без автоматического отмены статуса.
Это происходит при условии, что срок пребывания будет не больше 90 дней. Однако, возвращаясь в Украину на длительное время, от него нужно отказаться. Несмотря на отказ от статуса временной защиты, украинцы могут восстановить его в любой момент, приехав на территорию ЕС,
– заявила Гавришко.
Согласно законодательству ЕС, если вы вернулись в Украину и отказались от статуса временной защиты, то при возвращении должны повторно зарегистрироваться.
Получить статус можно и в другой стране, а не в той, что раньше
Вы также можете получить статус временной защиты в другой стране ЕС. Однако эти вопросы нужно отдельно уточнять в консульстве европейского государства, где вы хотите повторно получить убежище. Ведь правила пребывания и использования статуса регулируются законодательством каждого государства-члена по-разному.
Законодательство ЕС не запрещает лицам, отказавшимся от статуса временной защиты, повторно получить его. При этом решение о предоставлении "повторной" временной защиты остается за страной, в которую вы обратились. Поскольку это происходит на дискреционной, то есть на индивидуальной основе.