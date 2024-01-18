Почему авиакомпании берут деньги за дополнительную ручную кладь: объясняет босс Ryanair

Генеральный директор крупнейшего лоукостера в мире Ryanair рассекретил истинную причину, почему перевозчики взимают дополнительные деньги за "лишнюю" ручную кладь. Это не потому, что крупные компании хотят заработать больше.

Майкл О'Лири подчеркнул, что плата за дополнительный багаж напрямую связана с безопасностью полетов. Также гендиректор Ryanair призвал к стандартизации размеров ручной клади по всей Европе.

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Меньше багажа на борт

Дополнительные расходы – это главный фактор, который стимулирует путешественников брать на борт меньше чемоданов.

Есть проблема с безопасностью ручной клади. Мы не взимаем дополнительную плату, потому что нам нужны ваши деньги, мы взимаем плату за ручную кладь, чтобы вы путешествовали с меньшим количеством багажа,

– подчеркнул Майкл О'Лири.

Почему стандартизация размеров ручной клади важна?

Крупные перевозчики призывают разработать единый размер кабинного багажа, который должен быть одинаковым для всех авиакомпаний Европы. Такие мероприятия также поддерживает авиационная группа A4E, представляющая почти 20 европейских перевозчиков, включая таких гигантов как: easyJet, Air France-KLM, Ryanair, Lufthansa, TAP Air Portugal, Finnair и Aegean.

Все авиакомпании группы A4E в Европе заявили, что соберутся вместе и определят размеры ручной клади. Ни один из аэропортов не может обработать все сумки, которые люди хотят взять с собой. Мы, как отрасль, должны иметь гораздо более четкие правила, пассажиры путаются. Мы все должны иметь одинаковые размеры,

– настаивает О'Лири.

Если разрешить пассажирам без проблем проносить на борт столько ручной клади, сколько они пожелают, это может привести к серьезным проблемам. Увеличатся очереди на контроле, ведь работники аэропорта не будут успевать проверить каждую сумку.

В салонах самолетов будет не хватать места и сумки и пакеты просто некуда будет девать. А если вся ручная кладь путешественников не будет влезать в самолет и это выяснится уже на стадии посадки, борт не сможет взлететь, пока вещи не переместят в багажное отделение или не оставят в аэропорту.

Габариты ручной клади Ryanair

Сейчас пассажирам разрешено бесплатно взять на борт самолета Ryanair небольшую сумку или рюкзак. Размеры не должны превышать 40х20х25 сантиметров. Если пассажиру необходима еще одна сумка в салон, неважно какого она будет размера и назначения – сумка для ноутбука, женская сумочка или пакет, придется оплатить приоритетное бронирование или дополнительный багаж.

Новая услуга страхования багажа от Wizz Air

Венгерский лоукостер Wizz Air запускает новую услугу для пассажиров – страхование багажа. Если чемоданы "потеряются" по дороге, перевозчик обещает компенсацию до 600 евро. Деньги выплатят при одном условии — если багаж задержится более чем на 96 часов.

Эту услугу лоукостер запустил совместно с компанией Blue Ribbon Bags, которая будет отслеживать потерянный багаж и выплачивать компенсацию. Возможность застраховать чемоданы не бесплатна. Она стоит 2,5 евро за каждый перелет. За одну потерянную сумку можно получить 300 евро, а максимум – 600 евро за все потерянные чемоданы.