Можно без документов: как на польской границе пропускают детей

Украинские дети могут пересекать границу Польши даже без актуальных документов. Таким образом соседняя страна хочет максимально поддержать беженцев.

Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский. Соответствующее заявление политик сделал во время пресс-конференции.

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Подробнее о пересечении польской границы с детьми

Дети, которые вместе с родителями будут пересекать польско-украинскую границу, смогут попасть в Польшу несмотря на отсутствие документов,

– высказался Каминский.

Он заверил о наличие подготовленных сценариев для таких ситуаций. Министр также добавил, что пропускная способность на пунктах пропуска в Подкарпатском и Люблинском воеводствах сейчас составляет около 50 тысяч человек. При необходимости Польша может увеличить этот показатель.

В связи с военным состоянием и объявлением общей мобилизации граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы государства.