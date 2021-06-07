Может ли иностранец бесплатно учиться в Краковском экономическом университете

Краковский экономический университет является крупнейшей высшей школой экономики в Польше и третьим по величине университетом в Кракове. Университет имеет международные контракты и предлагает учебные программы на английском языке, отчего пользуется большой популярностью среди иностранцев. Рассказываем, на каких основаниях иностранец может учиться в этом заведении.
В Краковском экономическом университете получают образование около 21 тысячи студентов, среди которых много украинцев. В рамках международных программ ERASMUS, Direct Entry и CEEPUS университет сотрудничает с более 200 вузов со всего мира. Поэтому студенты могут учиться или стажироваться за рубежом и получать двойные дипломы.
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Об университете
Краковский экономический университет был основан в 1925 году. Его главный кампус расположен недалеко от исторического центра Кракова. Туда можно легко добраться пешком или на общественном транспорте. К главному железнодорожного вокзала от заведения можно дойти за 5 минут.
Также недалеко от университета расположен Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny) – один из сакральных памятников Кракова. Следовательно, расположение вуза является очень выгодным.
В университете есть 14 компьютерных аудиторий, большая книжная и электронная библиотеки, спортивный комплекс с крытым бассейном и сауной.
Главный корпус Краковского экономического университета / Фото uek.krakow.pl
Факультеты и специальности
Университет дает возможность учиться на 5 факультетах:
- Экономики и международных отношений;
- Экономики и Государственного управления;
- Права и Финансов;
- управления;
- Товароведения.
Студенты могут выбрать обучение, как на бакалавриате, что длится 3 года (6 семестров), так и на двухлетней магистратуре (4 семестра). Каждый из степеней можно проходить на дневной или заочной форме.На некоторых специальностях обучения возможно лишь на бакалавриате. Оно длится 3,5 года (7 семестров) и заканчивается получением диплома инженера. После этого можно отправиться в докторантуру.
Получать образование в университете можно как на польском и английском языках. Это зависит от выбранной специальности.
Стоимость обучения в экономическом университете Кракова
Для большинства иностранцев обучение в КЭУ будет платным. Цена зависит от формы обучения (дневная, заочная), степени и языка, на котором будут вкладывать материал.
Стоимость обучения за семестр на дневной форме:
- бакалавр – 4,8 тысячи злотых (около 36 тысяч гривен), если обучение на польском языке, и 3 тысячи злотых (около 22,5 тысячи гривен), если обучение на английском языке;
- магистр – 5,3 тысячи злотых (около 39,8 тысячи гривен), если обучение на польском языке, и 3 тысячи злотых (около 22,5 тысячи гривен), если обучение на английском языке.
Стоимость обучения за семестр на заочной форме:
- бакалавр – 2,6 тысячи злотых (около 19,5 тысячи гривен), если обучение на польском языке, и 4,7 тысячи злотых (около 35,2 тысячи гривен), если обучение на английском языке;
- магистр – 3 тысяч злотых (около 22,5 тысячи гривен), если обучение на польском языке, и 4,7 тысячи злотых (около 35,2 тысячи гривен), если обучение на английском языке.
Оплата за первый семестр вносится полной суммой за один раз. Сделать это необходимо до 1 октября, то есть до начала учебного года.
Со второго семестра деньги можно вносить частями. Условия оплаты прописываются в договоре.
Кроме того, все будущие студенты должны заплатить регистрационный взнос. Он составляет 85 злотых. Это около 637,5 гривны.
Может ли иностранец бесплатно учиться в Краковском экономическом университете
Для иностранных граждан предусмотрены варианты бесплатного обучения. Чтобы претендовать на него, студент должен предъявить:
- карту поляка или решение о подтверждении польского происхождения;
- разрешение на постоянное проживание или подтверждения того, что человек является долгосрочным резидентом Европейского Союза;
- статус беженца, предоставленный в Польше, или документ о временной защите на территории Польши;
- сертификат, подтверждающий знание польского языка как иностранного, по крайней мере на уровне С1.
Краковский экономический университет с высоты птичьего полета / Фото cfm.uek.krakow.pl