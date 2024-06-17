Туристка опубликовала сообщение в фейсбуке и потеряла 15 тысяч долларов
Источник:People
Путешественница Тиффани Бэнкс рассказала, как потеряла из-за мошенников 15 тысяч долларов. Круиз мечты был безнадежно испорченным.
Оплатив путешествие, Бэнкс опубликовала фото в фейсбуке. При этом путешественница случайно "засветила" свой номер бронирования.
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Как путешественница потеряла 15 тысяч долларов
Тур Бэнкс бронировала за год. Путешественница оплатила президентский люкс – самый большой из доступных номеров. Кроме того, Бэнкс выбрала экскурсии и другие развлечения. В целом все обошлось в 15 тысяч долларов. Бэнкс настроилась на замечательный отдых. Казалось, что уже ничто не может его испортить.
Однако в день выезда Бэнкс получила на почту письмо о подтверждении отмены бронирования номера. Представитель туристической компании заявил, что неавторизованное лицо получило доступ к онлайн-системе и отменило свое бронирование.
Бэнкс предложили две внутренние комнаты – самые дешевые на судне. Однако путешественница отказалась. 15 тысяч долларов Бэнкс не вернули.
Никогда не стоит публиковать личную информацию о ваших планах путешествия, в частности, номер подтверждения бронирования, что может мошенникам использовать эту информацию ненадлежащим или даже незаконным способом,
– отметили в компании.
Бэнкс – максимально разочарована. Она заявила, что больше не имеет желания отправиться в круиз. Хотя компания предложила в качестве компенсации кредит на будущее путешествие в размере 10 404 долларов.