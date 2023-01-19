"Stereo by mono": украинский Monobank появится в Польше – что будет доступно

Миллионы украинцев приняли в Польше. Для них там создали комфортные условия и предложили немало возможностей, в том числе и украинские компании вышли на международную арену для облегчения интеграции. К примеру, скоро в Польше появится аналог Monobank.

Monobank появится в Польше

Так, соучредитель банка Monobank Олег Гороховский сообщил о выходе украинского цифрового банка на европейский рынок, а именно об открытии проекта "Stereo by mono" в Польше. Запустить этот цифровой банк планируется до апреля 2023 года.

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По словам Гороховского, новый проект рассчитан преимущественно на украинцев, однако также будет доступен и полякам. Таким образом Monobank решил помочь нашим гражданам облегчить перевод средств на Родину.

По разным оценкам в Польше находится около 3 миллионов украинцев. Мы рассчитываем, прежде всего, на них, но, конечно же, будем очень рады и полякам. Нам не терпится удивить их украинским уровнем банковского сервиса,

– отметил он.

Запустить цифровой банк планируется к апрелю 2023 года. Гороховский заявил, что договоренность с банком-партнером в Польше уже подписана, однако название банка-партнера еще не раскрывается.

В компании обещают предоставить клиентам следующие услуги:

общение на украинском;

дистанционная регистрация через "Дія";

круглосуточная поддержка в мессенджерах;

удобные переводы между картами;

прямая удобная оплата за различные сервисы в Польше и Украине (мобильный, парковка и т.п.);

бесплатные переводы в Украину.

В банке объясняют, что перевод средств из Польши в Украину – один из крупнейших каналов поступления валюты в украинскую экономику.

Как и где получить доступ

Предварительная регистрация на получение карт уже началась. Чтобы быть одним из первых пользователей Monobank в Польше, необходимо только заполнить анкету онлайн. Для того чтобы получить доступ, необходимо иметь PESEL.

По данным официального сайта банка, виртуальную карту можно открыть бесплатно, а физическую заказать за 25 злотых (примерно 210 гривен). Дополнительные функции, такие как открытие счета в евро, реакции и комментарии на платежи, приоритетная поддержка, будут доступны в платном пакете stereo+.