Отдельная комната: "Мона Лиза" в Лувре готовится к переезду

У картины "Мона Лиза" может появиться своя комната в Лувре. Сейчас музей недоволен расположением картины.

Французский музей может перенести "Мону Лизу" в ее собственное подвальное помещение. Она является самым известным и самым посещаемым произведением искусства в мире, который имеет до десяти миллионов посетителей в год.

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"Мона Лиза" получит отдельную комнату в Лувре

Ее загадочную улыбку обожали любители искусства, и даже стали мишенью воров, протестующих, любящих суп, и даже мужчины, переодетого пожилой женщиной в инвалидной коляске, который бросил ей торт в лицо.

Но сейчас картину Леонардо да Винчи собираются перенести, чтобы предоставить Джоконде больше места. И успокаивать посетителей.

Да Винчи хотел, чтобы у зрителя с картиной установились личные отношения, а это невозможно из-за расположения картины. Ее даже трудно внимательно рассмотреть,

– говорит Винсент Дельевен, главный куратор Лувра по итальянской живописи XVI века.

Посетители получают в среднем 50 секунд, чтобы полюбоваться "Моной Лизой", которая выставлена за барьером и пуленепробиваемым стеклом в центре Salle des Etats. Огромная толпа и ограниченное пространство в галерее означают, что увидеть Мону Лизу трудно.

Столкнувшись с этой проблемой, директор парижского музея теперь предлагает поместить работу в изоляцию – подвальное помещение.



"Мона Лиза" может переехать в отдельную комнату / Фото Unsplash

На то, чтобы разместить картину в другом помещении со всеми надлежащими мерами предосторожности уйдет до полмиллиарда евро. Министерство культуры Франции поддержало предложение музея, остается дождаться ответа от Министерства финансов.

Посмотреть на Мону Лизу ежегодно приезжает около 10 миллионов туристов. Однако посетители музея часто остаются разочарованными, ведь возле картины всегда много людей, а сама картина оказывается меньше, чем многие ожидают.