Молились и звонили родным прощаться: катастрофа с туристами произошла в Доломитах

К сожалению, свой летний отпуск в Доломитах многие туристы точно не забудут. Они застряли на канатной дороге, которая буквально летела в никуда.

Инцидент произошел на канатной дороге Freccia nel Cielo. Она проходит над горным хребтом Тофане. Туристы сели в кабинки и приготовились любоваться живописными видами Доломитов. Но вдруг из-за попадания молнии перегорел предохранитель. Группа застряла на высоте 3 244 метров над участком в Доломитах, куда вообще очень трудно добраться.

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Туристы пережили настоящий шок

Страшно даже представлять, что пережили туристы в этот момент. Они начали звонить родным, чтобы попрощаться. Одни – плакали. Другие – молились. Путешественник из Рима признался: в тот момент группа думала, что уже никому не суждено спастись.

Затем канатная дорога запустилась, и мы провалились в пустоту. Это повторялось трижды. Оператор, с которым мы поддерживали связь, уже и не знал, что говорить. Пытался держать себя в руках, но это было нелегко,

– рассказал мужчина.



Жуткие кадры с канатной дороги / Jam Press Vid

К счастью, обошлось без пострадавших. Как объяснили потом: жизни туристов, в конце концов, ничего и не угрожало. Канатную дорогу построили так, чтобы минимизировать все возможные риски.