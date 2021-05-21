Молдова открывает все пункты пропуска на границе с Украиной

В Молдове с понедельника, 24 мая, откроют все пункты пропуска на границе с Украиной и Румынией. Движение восстановят и для людей, и для транспорта.

Молдова открывает все пункты пропуска

Сейчас для пересечения границы в Молдове открыты 33 пункта. Заметим, всего их 88.

Интересно Все больше украинцев хотят уехать из страны: что об этом сказал Зеленский

Единственным пунктом пересечения границы, который останется закрытым, является Липканы-Радауци – Прут, поскольку румынская сторона пока не возобновляет свою деятельность. Поэтому, власти Молдовы не могут возобновить движение через упомянутый пункт пропуска,

– говорится в сообщении.

Почему страна частично закрывала границы

Пункты пропуска на границе закрыли из-за пандемии коронавируса и в ответ на решения соседних стран. Часть пунктов на границе с Украиной и Румынией была закрытой еще с 14 марта 2020 года.

Молдавские пограничники напомнили, что ограничения движения, установленные во время пандемии, остаются. Кроме того, они призвали население брать информацию о пересечении границы только из официальных источников.

Кратко о коронавирусе в Молдове

По данным Worldometers, за период пандемии коронавируса в Молдове подхватили 254 379 человек. Из них 245 803 больных выздоровели, а 6 061 – к сожалению, умер.

За сутки 20 мая вирус диагностировали у 166 человек. В то же время умерли от COVID-19 8 человек.

Для въезда в Молдову украинцам нужен отрицательный результат теста или же справка о вакцинации. В противном случае туристы должны заполнить специальную форму и отбыть 14-дневную самоизоляцию.