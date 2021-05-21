Молдова відкриває усі пункти пропуску

Наразі для перетину кордону у Молдові відкриті 33 пункти. Зауважимо, загалом їх є 88.

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Єдиним пунктом перетину кордону, який залишиться закритим, є Липкани-Радауці – Прут, оскільки румунська сторона поки що не відновлює свою діяльність. Так, влада Молдови не може відновити рух через згаданий пункт пропуску,

– мовиться у повідомленні.

Чому країна частково закривала кордони

Пункти пропуску на кордоні закрили через пандемію коронавірусу та у відповідь на рішення сусідніх країн. Частина пунктів на кордоні з Україною та Румунією була закритою ще з 14 березня 2020 року.

Молдовські прикордонники нагадали, що обмеження руху, встановлені під час пандемії, залишаються. Крім того, вони закликали населення брати інформацію про перетин кордону лише з офіційних джерел.

Зверніть увагу! Для в'їзду у Молдову українцям потрібен негативний результат тесту або ж довідка про вакцинацію. В іншому разі туристи повинні заповнити спеціальну форму і відбути 14-денну самоізоляцію.

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