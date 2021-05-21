Молдова відкриває усі пункти пропуску
Наразі для перетину кордону у Молдові відкриті 33 пункти. Зауважимо, загалом їх є 88.
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Єдиним пунктом перетину кордону, який залишиться закритим, є Липкани-Радауці – Прут, оскільки румунська сторона поки що не відновлює свою діяльність. Так, влада Молдови не може відновити рух через згаданий пункт пропуску,
– мовиться у повідомленні.
Чому країна частково закривала кордони
Пункти пропуску на кордоні закрили через пандемію коронавірусу та у відповідь на рішення сусідніх країн. Частина пунктів на кордоні з Україною та Румунією була закритою ще з 14 березня 2020 року.
Молдовські прикордонники нагадали, що обмеження руху, встановлені під час пандемії, залишаються. Крім того, вони закликали населення брати інформацію про перетин кордону лише з офіційних джерел.
Коротко про коронавірус у Молдові
- За даними Worldometers, за період пандемії коронавірус у Молдові підхопили 254 379 людей. З них 245 803 хворих одужали, а 6 061 – на жаль, помер.
- За добу 20 травня вірус діагностували у 166 людей. Водночас померли від COVID-19 8 людей.