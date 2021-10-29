Мода из 60-х: в Варшаве начала работу крупнейшая в Европе ярмарка винтажной одежды

В польской столице Варшаве впервые начала работу ярмарка Vintage Kilo Pop Up Store. Её считают самой большой в Европе ярмаркой, на которой можно приобрести винтажную одежду и аксессуары прямо из 60-х.

Мероприятие продлится пять дней – с 27 по 31 октября 2021 года на Mysia 3 в Варшаве.

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Что можно купить на ярмарке

Организаторы Vintage Kilo Pop Up Store рассказали, что на ярмарке представлена ​​осенняя одежда, в том числе кардиганы, фланелевые и флисовые изделия и не только.

Мы всегда пополняем ассортимент в течение дня, поэтому не важно, придете ли вы рано утром или в последний час работы, вам всегда будет из чего выбрать,

– отметили организаторы.

По их словам, на вешалках гостей будет ждать оригинальная одежда из 60-х, в частности:

лимитированные выпуски изделий Levi's,

редкие и уникальные аксессуары (кожаные сумки, шарфы, ремни и т.п.).

Одежда здесь будет продаваться на вес по цене 180 злотых за килограмм в первые 2 дня, 160 злотых за килограмм в третий и четвертый день и 135 злотых за килограмм в последний день.

Как попасть на ярмарку

Организаторы предупредили, что оплатить товар можно будет только картой.

Вход на мероприятие возможен только после предварительной регистрации и бесплатного билета на странице организатора Vinokilo events.

Улица Mysia 3, где проходит ярмарка: карта

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