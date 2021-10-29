Мода из 60-х: в Варшаве начала работу крупнейшая в Европе ярмарка винтажной одежды

29 октября 2021 , 09:02
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Источник:

The Warsaw

В польской столице Варшаве впервые начала работу ярмарка Vintage Kilo Pop Up Store. Её считают самой большой в Европе ярмаркой, на которой можно приобрести винтажную одежду и аксессуары прямо из 60-х.

Мероприятие продлится пять дней – с 27 по 31 октября 2021 года на Mysia 3 в Варшаве.

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Что можно купить на ярмарке

Организаторы Vintage Kilo Pop Up Store рассказали, что на ярмарке представлена ​​осенняя одежда, в том числе кардиганы, фланелевые и флисовые изделия и не только.

Мы всегда пополняем ассортимент в течение дня, поэтому не важно, придете ли вы рано утром или в последний час работы, вам всегда будет из чего выбрать,
– отметили организаторы.

По их словам, на вешалках гостей будет ждать оригинальная одежда из 60-х, в частности:

  • лимитированные выпуски изделий Levi's,
  • редкие и уникальные аксессуары (кожаные сумки, шарфы, ремни и т.п.).

Одежда здесь будет продаваться на вес по цене 180 злотых за килограмм в первые 2 дня, 160 злотых за килограмм в третий и четвертый день и 135 злотых за килограмм в последний день.

Обратите внимание! Организаторы предупредили, что оплатить товар можно будет только картой.

Как попасть на ярмарку

Вход на мероприятие возможен только после предварительной регистрации и бесплатного билета на странице организатора Vinokilo events.

Улица Mysia 3, где проходит ярмарка: карта

Как выбрать одежду в секонд-хенде: полезные советы

  1. Лучше всего покупать вещи в первый день завоза или в последний. В первый день больше шансов найти хорошие вещи, а в последний день можно получить скидку.
  2. Когда выбираете одежду, всегда смотрите на вшитые бирки. Если верхняя вшитая бирка стирана или затерта – вещь часто носили и стирали.
  3. Обратите внимание, как пришиты пуговицы. Если они пришиты вручную, то дело ручной работы. Если на вещи есть кнопки, они должны быть с фирменной надписью или логотипом. Это подтверждает, что перед вами действительно брендовая вещь.
Автор: Альона Захарова