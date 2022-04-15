Мэр Варшавы показал, как выглядит российская многоэтажка, где поселят беженцев из Украины
Источник:Gazeta.pl
Власти Варшавы изъяли 10-этажный жилой комплекс №100. Смотрите, как выглядит здание изнутри, которым раньше распоряжалось посольство России.
Фотоотчет советской многоэтажки опубликовал мэр Варшавы Рафал Тшасковский на своей странице в фейсбуке. Глава столицы Польши пообещал, что город обустроит в этом доме квартиры для беженцев из Украины. А также стало известно, что решение о передаче здания властям Варшавы напрямую связано с агрессией России против Украины.
И еще Сколько средств из-за границы поступило в Украину за последние 45 дней: интересная статистика
Каждое помещение снесено и разобрано. Кажется, что только несущие стены пригодны. Даже кабели лифтов перерезали,
– написал Тшасковский в своем сообщении.
Жилой комплекс №100 в Варшаве / Фото из фейсбука Рафала Тшасковского
Что известно о жилом комплексе №100
Здание, построенное в 70-е годы для дипломатов и сотрудников торговых представительств из Советского Союза, расположено в Варшаве на улице Яна III Собеского.
В комплексе более 100 квартир, однако после распада СССР помещения опустели, и с 90-х там никто не живет.
Теперь мэрия хочет поселить в жилом комплексе украинских беженцев. Но, разумеется, сначала нужно изучить техническое состояние дома и создать необходимые условия.
Как выглядит многоэтажка изнутри
Фото: фейсбук Рафала Тшасковского
Фото: фейсбук Рафала Тшасковского
Фото: фейсбук Рафала Тшасковского