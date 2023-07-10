Поддержка Финляндии: министр исполнил "Червону калину" на виолончели

Финский министр Андерс Адлеркройц подготовил выступление к 500 дням большой войны в Украине. Он мастерски исполнил песню "Червона калина" на виолончели.

Министр правительства Финляндии Андерс Адлеркройц кроме основной работы – министра по делам Европы и собственности – является профессиональным музыкантом. Он исполнил на виолончели "Червону калину", казацкую песню, которая стала символом украинского сопротивления российской агрессии.

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Посвятил погибшим

Свое выступление Андерс Адлеркройц посвятил памяти павших за свободу Украины. Запись музыкального фрагмента сопровождается видеорядом со словами поддержки от Финляндии.

Финский министр исполнил "Червону калину" на виолончели: смотрите видео

500 дней неспровоцированной агрессии, бесчисленные военные преступления, утраченное будущее многих людей – но также много вдохновляющих успехов. Украина борется за свою независимость, но и за независимость Европы. Финляндия – рядом с вами, сегодня и завтра,

– подписал видео Адлеркройц.

Напомним, на днях многотысячный хор исполнилпесни и танца. Более 14 000 хористов выступили в Риге. Зрелищное видео распространили в соцсетях.