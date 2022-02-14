В конце января 2022 года Евростат опубликовал данные по актуальным ставкам минимальной зарплаты в странах ЕС. Закордон 24 передает детали, которые могут быть полезны украинским мигрантам.

Читайте также Я чувствую себя здесь дома, – менеджер по маркетингу TransferGo о жизни и работе в Польше

Минимальные зарплаты в странах Европейского Союза 2022

Последние данные Евростата делят страны ЕС на 3 группы по уровню минимальной зарплаты. В первую группу вошли государства, где месячная минимальная зарплата составляет от 330 до 1 000 евро .

Обратите внимание! В первую группу стран вошла и самая популярная среди украинских мигрантов Польша. В настоящее время республика законодательно установила минимальную зарплату на уровне 655 евро или 19,7 злотого брутто в час.

Во вторую группу вошли страны с минимальной зарплатой от 1 000 до 1 500 евро , а в третью – государства с минимально установленным заработком от 1 500 и более евро в месяц.

По данным Евростата, самая маленькая минимальная зарплата в начале 2022 года установлена в Болгарии – 332 евро в месяц. Разница между странами в этих показателях очень значительна и иногда превышает 1 500 евро . К примеру, самая высокая минимальная зарплата в Европе в первом квартале 2022 года установлена в Люксембурге – 2 257 евро в месяц.

Важно! Сравнивая минимальные ставки европейских стран следует помнить, что они не всегда являются показателем фактических заработков. Так, фактический уровень оплаты труда зависит от многих важных факторов, в частности ВВП страны, уровня жизни, состояния национальной экономики и налоговой нагрузки.