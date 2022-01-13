Минимальная зарплата в 2022 году: почему молодежи невыгодно работать в Нидерландах

Система распределения зарплат в Нидерландах значительно отличается от функционирующей в Украине. К примеру, нидерландские работодатели обращают внимание не только на опыт работы будущего работника, но и его возраст.

В чем заключаются главные отличия и какова минимальная зарплата в Нидерландах – рассказываем дальше.

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Планируя рабочую поездку в Нидерланды, следует учесть, что в стране существует четкая градация зарплат по возрасту.

Зачем нужна зарплата по возрасту

Зарплата по возрасту – это инициатива, которая имеет целью призвать молодежь учиться, а не работать. К тому же существует мнение, что старшие работники более квалифицированные и ответственные, чем молодые, и поэтому заслуживают более высокой заработной платы.

Для молодых людей в Нидерландах действующая система оплаты труда становится обременительной. Большинство людей считают возмутительным, что 18-летний работник получает почти 45% зарплаты 21-летнего, выполняющего точно такую ​​же работу! Конечно, минимальные ставки в Нидерландах с каждым годом увеличиваются, поэтому можно ожидать, что суммы будут выровнены в будущем.

Касается ли зарплата по возрасту иностранцев

Страна тюльпанов с широким спектром сезонных работ также очень популярна среди студентов, желающих подзаработать. Однако сейчас лучшая ситуация выглядит у старших работников с опытом, необязательно квалифицированным.

Минимальные ставки в Нидерландах с 1 января 2022 года

Законодательство Нидерландов определяет минимальную зарплату для наемных работников, работающих легально. Как мы видим, ставки несовершеннолетних рабочих и тех, кому уже исполнилось 20 лет, существенно отличаются.

Минимальная зарплата в Нидерландах в 2022 году / Фото Europa jobs

Следует отметить, что жители Нидерландов также имеют право на обязательные надбавки к заработной плате. Их размер зависит от работодателя, но обычно они таковы:

125% суточной ставки, если вы работаете более 8 часов в сутки – это значит, что если вы проводите на работе 9,5 часа в определенный день, вам будет выплачена основная ставка за первые 8 часов и на 25% больше каждого дополнительного часа;

125% при работе в ночную смену;

125%, когда вы работаете в субботу;

150%, когда вы работаете в воскресенье;

200%, когда вы работаете по праздникам.

Отметим, что сейчас "минималка" в Украине составляет 6,5 тысячи гривен, ее подняли 1 декабря 2021 года. Но в бюджете на 2022 год предусмотрено еще одно повышение минимальной зарплаты. Так, с 1 октября она должна вырасти до 6700 гривен в месяц или 40,46 гривны почасово.