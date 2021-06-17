Экономическая ситуация на чешском рынке труда

Сегодня зарплаты и уровень жизни в Чешской Республике выше чем во многих странах Восточной и Центральной Европы. Здесь стабильная экономика, развит промышленный сектор. Многие предприниматели успешно ведут тут бизнес, а транснациональные компании активно открывают представительства.

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Безработица в течение года в Чехии не превышает 4%, информирует European Commission. Иностранцы без труда могут найти работу в сферах, где есть в той или иной мере дефицит рабочей силы. К примеру, в 2021 году наблюдается спрос на медицинских работников, строителей, разнорабочих и, конечно, программистов.

Согласно данным службы миграции Чешской Республики, количество иностранных граждан на территории страны превысило 0,5 миллиона человек. Свыше 2/5 из них – приезжие из Украины, Словакии.

Минимальная зарплата в Чехии

Договариваясь о размере оплаты труда, каждому наемному работнику следует различать чистую (Čistá mzda) и грязную (Hrubá mzda) зарплату. В первом случае имеется в виду количество денег, которые получит сотрудник после совершения работодателем отчислений во все фонды и уплаты налогов. Во втором случае речь идет про сумму до вычетов на медицинское и социальное страхование. Формула зарплаты брутто будет выглядеть так: нетто + 6,5% социальное страхование + 4,5% медстрахование.

Иногда встречается и супергрубая зарплата (Superhrubá mzda), ее формула:

брутто + 25% социальное страхование + 9% медицинское страхование + подоходный налог 15%.

Отчисление на социальное страхование обычно состоит из:

страхования в случае болезни (2,3 %);

обязательного взноса в пенсионный фонд (6,5 % с работника и 21,5 % с работодателя);

перечислений в фонд занятости (1,2 %).

Для некоторых категорий физических лиц в Чехии предусмотрены скидки:

налогоплательщики – 80 евро/месяц;

студенты – 13 евро;

родители одного ребенка – 44 евро, двух детей – 99 евро, трех и больше – к скидке плюсуют 70 евро за каждого ребенка;

родители инвалидов вдвое умножают скидку для родителей.

Согласно сведениям чешских властей, официальная минимальная зарплата в 2021 году составляет 15 200 крон в месяц (примерно 580 евро). Год назад это значение составляло 14 600 крон. Почасовая ставка – 90,5 крон (около 3,5 евро). При этом минимальная оплата труда гарантирована законодательством каждому работнику при условии его занятости не менее 40 часов в неделю (8 часов в сутки). В зависимости от сложности работ трудовым законодательством предусмотрено повышение зарплаты до 30 400 крон ежемесячно (или 1 165 евро).

Таким образом, по сравнению с 2020 годом, минимальная зарплата в Чешской Республике увеличилась на 4% или 600 крон (или 23 евро). С учетом низких темпов инфляции (3%), реальные доходы чешских граждан все-таки возросли. При этом минимальную зарплату (Minimální mzda) в Чехии получают не больше 4% работающих (150 тыс. чел.).

Минимальная зарплата в Чешской Республике в 2021 увеличилась на 4% / Фото Unsplash

Если рассматривать другие страны ЕС, то по уровню минимальной оплаты труда Чехия сегодня опережает такие страны, как: Болгария, Венгрия, Румыния и Латвия. Немного больше получают (из ближайших соседей) в Польше и Словакии.

Средняя зарплата в Чехии

Согласно официальным данным статистического управления Чешской Республики, средняя зарплата в стране в 2021 году составляет 35 611 крон в месяц до уплаты налогов (примерно 1 475 евро). Если сравнить цифры с прошлым годом, то можно увидеть рост на 1 500 крон или 4,4%. Около 80% работников получают доход от 16 356 до 63 781 крон. Мужчины в среднем зарабатывают в Чешской Республике около 35 129 крон, а женщины – 30 281.

Уровень оплаты труда, разумеется, полностью зависит от выбранной специальности, опыта работы и квалификации конкретного работника, а также от отрасли экономики и особенностей конкретного региона.

На деле зарплаты распределены не особо равномерно – столичные зарплаты даже на простых должностях больше 1500 евро, а на севере страны доход на тех же специальностях стартует от 550 евро.

Самый низкий уровень безработицы наряду с наибольшим количеством доступных рабочих мест и высокими средними зарплатами наблюдается в центральной части государства. Так, трудоустройство в Праге обеспечит ежемесячный доход около 45 944 крон (1 760 евро). Наименьший оклад получают в Карловарском крае – 34 200 крон в месяц (1 310 евро).

Самые высокие зарплаты у врачей (до 2600 евро), юристов (до 2000 евро). Средняя зарплата программиста в Чехии составляет от 1700 до 1900 евро, примерно такой же оклад у бухгалтеров, немного ниже он у маркетологов и логистов (1600 евро).

Средняя зарплата иностранцев в Чехии

Самые низкие зарплаты (от 300 до 500 евро) у разнорабочих, дворников, сезонных работников и людей без квалификации.

Средняя заработная плата украинцев в Чешской Республике – 600 евро. Более точный ее размер зависит от квалификации работника и занимаемой должности. Например, дипломированный специалист вполне может рассчитывать на оклад 1000 евро в месяц и более. А вот зарплаты иностранцев, работающих в сфере обслуживания (горничные, официанты, помощники повара), обычно не превышают 600 евро. При этом выпускники ВУЗов без опыта работы получают до 900 евро. В Праге, обеспечивающей 16% занятости, можно заработать больше.

В Чехии охотно берут на работу медиков из стран СНГ / Фото Unsplash

Встречается и почасовая оплата труда – в среднем от 2,8 до 4,5 евро в час. Порой работодатель предоставляет работникам бесплатное жилье. Такую информацию следует выяснять заранее, до момента подписания трудового договора.

Какие профессии наиболее востребованные в Чехии

Наибольшие темпы роста средних заработных плат в Чехии в 2021 году наблюдаются среди специалистов IT-сферы, банкиров и инженеров. Максимум традиционно зарабатывают менеджеры высшего звена, а также управляющие крупных компаний – примерно 7 500 евро в месяц.

Поскольку многие чешские специалисты активно уезжают на работу в более развитые страны ЕС (например, в Германию, Великобританию), то в стране наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Поэтому здесь довольно охотно берут на работу иностранцев с высшим образованием, в т. ч. из стран СНГ, особенно в области IT-технологий, химии, электротехники, проектирования и медицины.

Стоит ли ехать в Чехию на заработки

По сравнению с более успешными странами Западной Европы, чешские зарплаты достаточно низкие. Согласно информации издания Eurostat, среднестатистический гражданин ЕС ежемесячно получает 3 000 евро. Так, зарплата в Германии составляет 4 035 евро, а в Финляндии – 3 548. При этом в Чехии средняя зарплата все же выше, чем в Польше (1 190 евро) или Болгарии (675 евро). Стоит ли ехать на заработки в Чехию? Все зависит от типа работы, региона и оговоренного уровня оплаты. Главное – принимайте решение обдуманно.