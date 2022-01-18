В МИД заявили, что есть основания упростить визовый режим между Украиной и Канадой
Источник:24 канал
Вероятно, уже в ближайшем будущем украинцам станет легче путешествовать в Канаду. В МИДе заверили, что есть достаточно оснований, чтобы упростить визовый режим между странами.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 18 января он встретился в Киеве со своей канадской коллегой Мелани Жоли.
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Кулеба о визовой политике
Министр иностранных дел подчеркнул, что есть четкие основания для либерализации режима поездок для украинцев в Канаду. Речь идет об:
- уровне доверия, сложившийся между странами;
- миграционных механизмах, функционирующих в Украине и ценящихся в ЕС.
Учитывая это, нужно обеспечить людям возможность свободно путешествовать между двумя поддерживающими друг друга странами. "Это очень важно для простых украинцев", – добавил Кулеба.К слову, в декабре МАУ заявила о возобновлении прямых рейсов из Киева в Канаду. По предварительной информации, рейсы из украинской столицы в Торонто запланированы уже с 1 июня.
Сколько тратят в Украине туристы из Канады
Накануне в Государственном агентстве развития туризма заявили, что туристическая сфера в мире, в том числе и в Украине, постепенно приходит в себя после пандемии. Глава ведомства Марьяна Олеськив назвала страны, туристы из которых тратят в нашей стране больше денег. Канада оказалась на четвертом месте с показателем 1 250 долларов на человека.
Что еще обсудили главы МИД
- Кулеба отметил, что удалось достаточно предметно обсудить развитие военно-технического сотрудничества между странами. Речь, например, о том, что можно сделать для мобилизации поддержки Украины и сдерживания России.
- Также чиновник поблагодарил Канаду за мощную поддержку Украины на пути к полноправному членству в НАТО.
- По мнению главы МИД, Канада и Украина должны приложить максимум усилий для увеличения объемов торговли.