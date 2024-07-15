Украинцам станет проще получить документы за границей: МИД сделал важное заявление

За рубежом находится немало украинцев и у них рано или поздно возникает потребность сделать, или восстановить определенные документы. С 15 июля это станет сделать еще легче.

Дело в том, что МИД существенно расширил доступ к консульским услугам за рубежом. Теперь добавились 24 учреждения в 20 странах.

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МИД расширил доступ к консульским услугам за рубежом

Украинцы непосредственно за рубежом смогут получить:

повторные свидетельства о рождении, смерти, смену имени, брак и расторжение брака;

выписки из Реестра о проведенной регистрации акта.

Доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния сейчас имеют 48 учреждений в 31 стране мира.

Подробную информацию о перечне услуг, их стоимость и адреса учреждений можно найти на сайте МИД Украины

Для украинцев, которые находятся за рубежом, это:

уменьшает время и расходы на получение необходимых документов;

делает услуги более доступными и удобными;

демонстрирует заботу Украинского государства о своих гражданах за рубежом.



С 15 июля МИД существенно расширил доступ к консульским услугам за рубежом / Фото МИД Украины

МИД Украины продолжает работу над тем, чтобы сделать консульские услуги еще более доступными. До первой половины следующего года планируется присоединить к Реестру все зарубежные дипломатические учреждения.