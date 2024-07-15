Українцям стане простіше отримати документи за кордоном: МЗС зробило важливу заяву
Джерело:МЗС України
За кордоном перебуває чимало українців й у них рано чи пізно виникає потреба зробити, чи поновити певні документи. З 15 липня це стане зробити ще легше.
Річ у тім, що МЗС суттєво розширило доступ до консульських послуг за кордоном. Тепер додалися 24 установи у 20 країнах.
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МЗС розширило доступ до консульських послуг за кордоном
Українці безпосередньо за кордоном зможуть отримати:
- повторні свідоцтва про народження, смерть, зміну імені, шлюб та розірвання шлюбу;
- витяги з Реєстру про проведену реєстрацію акту.
Доступ до Державного реєстру актів цивільного стану наразі мають 48 установ у 31 країні світу.Увага. Детальну інформацію про перелік послуг, їхню вартість та адреси установ можна знайти на сайті МЗС України.
Для українців, які перебувають за кордоном, це:
- зменшує час та витрати на отримання необхідних документів;
- робить послуги більш доступними та зручними;
- демонструє турботу Української держави про своїх громадян за кордоном.
З 15 липня МЗС суттєво розширило доступ до консульських послуг за кордоном / Фото МЗС України
МЗС України продовжує роботу над тим, щоб зробити консульські послуги ще доступнішими. До першої половини наступного року планується приєднати до Реєстру усі закордонні дипломатичні установи.