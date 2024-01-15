Польша готовится принять новую волну украинских беженцев: детали от МИД

В Министерстве иностранных дел Польши предполагают возможность прибытия новой волны беженцев из Украины. В ведомстве заранее готовятся к такому сценарию.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. В МИДе призвали страну быть готовой к новой волне беженцев из Украины.

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Польша прогнозирует увеличение потока беженцев

В польском министерстве не исключают, что российская агрессия продолжит распространяться по территории Украины на запад.

Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и повлечет за собой прибытие в Польшу миллионов дополнительных украинцев, преимущественно женщин и детей,

– заявил Анджей Шейна.

Дипломат также отметил, что к такому развитию событий должно быть готово не только польское государство, но и общество. По его словам, новая волна беженцев может стать обузой для Польши, однако страна не откажется предоставить украинцам убежище.

На какие проблемы жалуются украинцы в Польше

по данным Евростата , в Польше под временной защитой находятся почти миллион украинцев.

Международный комитет спасения (International Rescue Committee) исследовал проблемы украинских беженцев в Польше. 327 украинцев в Варшаве, Познани и Катовице спросили о трудностях и вызовах, с которыми они столкнулись в стране.

Респонденты рассказали, что одним из важнейших вопросов для них является риск прекращения действия PESEL UKR и связанных с ним социальных выплат. 45% беженцев из Украины испытывали трудности с доступом к медицине в Польше. И поэтому значительное количество людей вынуждены были поехать на лечение в Украину.

Также опрошенные жаловались на проблемы с работой. По результатам исследования, 66% имели по крайней мере один случай эксплуатации или дискриминации на рабочем месте.