Есть ли проблемы с печатью загранпаспортов: в МИД объяснили ситуацию

В МИД отреагировали на распространяемую СМИ информацию о задержках с оформлением паспортов за рубежом. В ведомстве заверили, что украинские посольства и консульства выдают документы в штатном режиме.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опровергает информацию о приостановлении печати загранпаспортов, которую распространили некоторые медиа. Он объяснил ситуацию в комментарии 24 Каналу.

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Дипучреждения выдают паспорта в штатном режиме

Олег Николенко отметил, что 8 июня МИД и полиграфкомбинат "Украина" заключили новый договор на изготовление 115 тысяч паспортов гражданина Украины для выезда за границу. И уже 9 июня по заказу МИД была напечатана и отгружена первая партия в 41 тысячу паспортов.

Некоторые СМИ опубликовали новость о приостановлении печати загранпаспортов для МИД из-за якобы отсутствия договора с полиграфкомбинатом "Украина". Эта информация не соответствует действительности,

– заявил Николенко.

Статус паспорта можно проверить

Представитель МИД добавил, что сейчас напечатанные паспорта отправляют за границу для выдачи украинцам в дипломатических учреждениях. Граждане могут проверить статус своего документа на сайте.

"‎Паспортные сервисы" в Европе

Недавно еще один украинский "Паспортный сервис" заработал в Мадриде. Здесь украинцы могут оформить новые документы или восстановить утраченные. В Испании это уже второе отделение ГП "Документ", предыдущее открылось в Валенсии.

Кроме Испании, подразделения ГП "Документ" уже работают в: