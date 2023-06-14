Есть ли проблемы с печатью загранпаспортов: в МИД объяснили ситуацию
В МИД отреагировали на распространяемую СМИ информацию о задержках с оформлением паспортов за рубежом. В ведомстве заверили, что украинские посольства и консульства выдают документы в штатном режиме.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опровергает информацию о приостановлении печати загранпаспортов, которую распространили некоторые медиа. Он объяснил ситуацию в комментарии 24 Каналу.
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Дипучреждения выдают паспорта в штатном режиме
Олег Николенко отметил, что 8 июня МИД и полиграфкомбинат "Украина" заключили новый договор на изготовление 115 тысяч паспортов гражданина Украины для выезда за границу. И уже 9 июня по заказу МИД была напечатана и отгружена первая партия в 41 тысячу паспортов.
Некоторые СМИ опубликовали новость о приостановлении печати загранпаспортов для МИД из-за якобы отсутствия договора с полиграфкомбинатом "Украина". Эта информация не соответствует действительности,
– заявил Николенко.
Статус паспорта можно проверить
Представитель МИД добавил, что сейчас напечатанные паспорта отправляют за границу для выдачи украинцам в дипломатических учреждениях. Граждане могут проверить статус своего документа на сайте.
"Паспортные сервисы" в Европе
Недавно еще один украинский "Паспортный сервис" заработал в Мадриде. Здесь украинцы могут оформить новые документы или восстановить утраченные. В Испании это уже второе отделение ГП "Документ", предыдущее открылось в Валенсии.
Кроме Испании, подразделения ГП "Документ" уже работают в:
- Польше (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав);
- Турции (Стамбул);
- Словакии (Братислава);
- Чехии (Прага);
- Германии (Кельн и Берлин).