Не ресторанами единственными: Michelin выпустит новый независимый гид по гостиницам

Michelin, известный мировой авторитет в сфере кулинарной экспертизы, недавно объявил о своих планах по расширению списка престижных справочников. Выходя за пределы заведений изысканной кухни, бренд теперь будет предоставлять свои награды лучшим гостиницам по всему миру.

Michelin будет выбирать лучшие отели

Команды Michelin Guide выбрали более 5000 отелей и мест размещения по всему миру. Чтобы подчеркнуть заведения, путеводитель будет дарить ключ "MICHELIN", специальное отличие, которое будет внедрено с 2024 года.

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После 4 лет работы команды Michelin Guide переосмыслили выбор отелей. Подобно ресторанам, путеводитель имеет целью независимо рекомендовать заведения, которые являются настоящими направлениями.

В ответ на гиперстандартизацию размещения (дизайн, внутренняя отделка, внимание к деталям в номере и т.п.) они хотят пробудить эмоции клиентов, направляя их в заведения, которые отличаются во всех сферах - архитектурном выборе, искусстве мастерство и детали для выполнения работы и утверждения собственной личности.

Оценивают 5 критериев:

Само место назначения: отель вносит вклад в местные впечатления; Совершенство в архитектуре и дизайне интерьера; Качество и регулярность обслуживания; комфорт и обслуживание; неординарность, отражающая индивидуальность заведения, его уникальный характер; Согласованность между качеством опыта и уплаченной ценой.

Michelin выпустит новый независимый гид по гостиницам/ Фото UnSplash

Заведениям, которые будут соответствовать этим критериям, будут выдавать ключи, по примеру звезд Michelin.

Ключ Michelin – это четкий и надежный знак для путешественников. Он будет отмечать самые лучшие отели по всему миру. Это также признание командной работы отданных своему делу энтузиастов и профессионалов в сфере гостеприимства,

– объясняет Гвендал Пулленек, международный директор гида Michelin.

Каждый год ключ "MICHELIN" будет отмечать исключительные заведения, возглавляемые командами с уникальными знаниями. Ключ будет предоставлен после одного или нескольких посещений, проведенных анонимно командами отбора путеводителя.

Первое издание лучших отелей планируют выпустить в 2024 году. В него войдут 5000 мест со всего мира.