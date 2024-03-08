Украинкам – рады: какие 10 городов Европы – самые безопасные для женских путешествий в одиночку
Источник:Express
Путешествия в одиночку– отличный способ отвлечься от рутины и перезагрузиться. Благодаря женщинам, которые на протяжении веков боролись за свои права, сейчас женский соло-туризм – очень распространен. Однако, к сожалению, еще не везде женщины могут чувствовать себя в безопасности.
К счастью, количество стран с "зеленым флажком" для путешественниц – растет. К 8 марта рассказываем, в какие города женщинам безопаснее всего путешествовать в одиночку.
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Какие города – самые безопасные для женщин
10 место – Копенгаген
Столица Дании имеет относительно низкий уровень преступности. Кроме того, почти 85% местных жителей заявили, что чувствуют себя в безопасности с наступлением темноты.
Копенгаген – настоящая сокровищница для путешественников / Unsplash
9 место – Амстердам
Уровень преступности в столице Нидерландов – еще ниже. Кроме того, более 80% местных жителей, заявили, что даже в ночное время чувствуют себя на улицах города в безопасности.
В Амстердаме соло-путешественницы могут чувствовать себя в безопасности / Unsplash
8 место – Чиангмай
Город, который называют жемчужиной Таиланда, признали одним из самых безопасных в Азии. В Чиангмай – низкий уровень преступности. Кроме того, местные жители очень положительно относятся к туристам. Для них организовали целые общежития, где можно переночевать и встретить новых друзей.
Город поражает своим колоритом / Unsplash
7 место – Берлин
Немецкая столица вошла во все топы по рейтингу безопасности. Город имеет яркую ночную жизнь, и все путешественники, которые хотят с ним ознакомиться, обычно могут чувствовать себя в безопасности.
Ночная жизнь Берлина – богата на безопасные приключения / Unsplash
6 место – Дубай
Крупнейший город ОАЭ возглавляет рейтинг безопасности на территории страны. Здесь путешественницы, которые решили исследовать страну в одиночку, могут чувствовать себя в безопасности.
В Дубае путешественницы могут чувствовать себя в безопасности / Unsplash
5 место – Барселона
Город – один из самых безопасных не только на территории Испании, но и на территории всей Европы. Здесь можно прекрасно совместить исследования местной уникальной культуры и ленивый пляжный отдых.
Женщины могут спокойно планировать путешествие в Барселону / Unsplash
4 место – Лиссабон
Магический португальский город очаровывает с первого взгляда. Он отличается фантастическим колоритом, замечательной местной кухней и уютными пляжами поблизости. Португалия – одна из самых безопасных стран Европы. А Лиссабон – один из самых безопасных городов Португалии.
Лиссабон радостно встретит путешественниц / Unsplash
3 место – Лондон
Столица Великобритании – второй самый посещаемый город мира. Он хвастается древней историей и фантастическими локациями, которые – must visit. Кроме того, Лондон – безопасен для женщин, которые хотят открыть его для себя наедине.
Лондон – один из самых посещаемых и безопасных городов мира / Unsplash
2 место – Мадрид
Испанская столица – город, в который влюбляешься с первого взгляда и всегда хочешь вернуться. Тем более, что делать это – безопасно. В рейтинге Мадрид не хватило лишь немного до первой позиции.
Весна – лучшее время, чтобы посетить Мадрид / Unsplash
1 место – Мюнхен
Старинный баварский город славится своей историей и архитектурой. Встретиться с ним хотя бы раз в жизни – точно стоит. Тем более, что он признан самым безопасным для соло-путешествий женщин в 2024 году.