"‎Захватили" самолет: рейс мексиканских авиалиний задержали из-за стаи комаров

Рейс мексиканской компании Volaris перенесли на несколько часов из-за нашествия комаров в салоне. Бортпроводникам пришлось спасать ситуацию.

Самолет бюджетной мексиканской авиакомпании Volaris должен был вылететь из Гвадалахары в Мехико. Но рейс вынуждены были отложить после того, как борт захватили комары.

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Насекомые задержали самолет

Пассажиры самолета сняли видео в салоне, на котором видно, как вокруг кружат стаи насекомых. Стюардессы пытались избавиться от надоедливых комаров с помощью специальных спреев. Рейс должен был взлететь в 16:30, но авиакомпания была вынуждена его отложить на 19:00 из-за этой неожиданной проблемы.

Стая комаров задержала рейс в Мексике: смотрите видео

Одна из пассажирок рассказала, что насекомые успокоились и улетели только тогда, когда в салоне полностью выключили освещение.

Комары уже не в первый раз срывают полет из международного аэропорта Гвадалахары. Пока неизвестно, как насекомые попадают в самолеты, но похожая ситуация уже происходила на рейсе Volaris в 2019 году.

Мексиканская пресса объясняет это тем, что территория аэропорта является идеальной средой для размножения комаров. Это место расположено вблизи затопленных районов, болот с богатой растительностью. Поэтому комаров здесь много и неудивительно, что они иногда могут попадать в салон самолета.

В Испании рейс задержали на 13 часов из-за пьяного пассажира

Из-за поведения нетрезвого мужчины рейс Wizz Air отложили на 13 часов. Остальные пассажиры, следовавшие из испанской Сарагосы в румынский Бухарест, вынуждены были ждать следующего самолета.

Главная проблема была в том, что выпивший пассажир не просто вел себя неприлично. Он решил в последний момент выйти из самолета на улицу, изо всех сил дернул дверь и сломал ее. Поэтому борт не мог безопасно взлететь. Так что 224 человека вернули в терминал аэропорта ждать следующего вылета.

Виновником происшествия занялась гражданская гвардия Испании. А остальных людей посадили на рейс в Бухарест через 13 часов. Кое-кто вынужден был ждать еще дольше, потому что в новом самолете не всем хватило мест.