Мечтают продолжить защищать Украину: истории бойцов, которые проходят реабилитацию за рубежом
Источник:"Голос Америки"
С начала войны благотворительный фонд Revived Soldiers Ukraine доставил на реабилитацию в США 48 раненых военнослужащих. Это те ребята, которых или "залечили" в Украине или просто ничем не могут им помочь.
Истории бойцов, которые вопреки тяжелым ранением стремятся защищать родную страну, действительно впечатляют. На фронте они каждый день воюют за Украину, а во время реабилитации – за свою жизнь.
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"Это люди, которые годами сидели в окопах, и имеют проблемы со здоровьем. Мы покупаем для них необходимые медикаменты", – рассказывает директор фонда Ирина Ващук.
Они не сломались
Пережил более 20 операций
В июле 2014 года 27-летний воин во время засады под Попасной получил тяжелое ранение в бедро.
Залетело у меня три пули: две от "калаша" 5.5, и одна – 12,7 калибра. Ребята молодцы, что вернулись за мной. Казалось, я там и останусь. Затем начали сильно обстреливать, мы стали отходить. Я даже думал, что это – все. У меня было две гранаты, думал, хоть что-то сделаю,
– вспоминает Олег.
Борьба за выживание началась в госпитале. После 12 операций Олег проснулся от наркоза и понял, что не чувствует тела ниже груди. Доказательств доброволец не имеет, однако убежден – это произошло из-за врачебной ошибки. Месяцами у воина держалась высокая температура, поэтому он чрезвычайно боялся ампутации.
"Я чувствовал, что даже могу немного подвигать пальцами, поэтому не давал врачам этого сделать. Они носили мне какие-то таблетки, мол, от боли. Я не брал. Было страшно, что усну и проснусь без ноги", – добавляет мужчина.
Впоследствии Олег пережил еще почти 20 хирургических вмешательств. Помогли ему только за рубежом: сначала в Испании вылечили занесенную инфекцию, а в начале 2019 добровольца отправили на лечение и реабилитацию в США. Там врачи фактически поставили его на ноги. Он уже передвигается с ходунками и может самостоятельно спуститься по лестнице. Воин с нетерпением ждет того дня, когда сможет вернуться в Украину и продолжать ее защищать.
Олег Ивахнюк после операции в США / Фото Олега Ивахнюка
Они выстояли, не выстоял бетон
По словам директора фонда, большинство ребят – настоящие сорвиголовы. Несмотря на тяжелые ранения они стремятся вылечиться и вернуться на восток.
К примеру, Станислав Стовбан – воюет на протезах. Его регулярно отправляют в США, восстанавливают протез и возвращают в зону боевых действий.
У Стаса очень интересная история. Он – киборг Донецкого аэропорта. Его привалило плитами в 2015 году. В Донецке ему ампутировали одну ногу, другую же – удалось спасти. Он был пленен, впоследствии его обменяли,
– говорит Ирина.
Станислав Стовбан получил протез в США / Фото Станислава Стовбан
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Дважды подорвался на мине
Виталий Белоус – доброволец и подопечный фонда. Первое ранение получил в 2018 году – подорвался на мине. В результате ему оторвало стопу. После лечения он получил протез и вернулся на восток. В ноябре прошлого года – подорвался во второй раз.
В начале осени он прошел реабилитацию в центре фонда Next Step в Ирпене. Неделю назад в гипсе он вернулся в Мариуполь, где дислоцировано его подразделение.
"Сейчас мне сложно передвигаться. Но у меня рабочие руки и голова", – говорит воин.
Виталий Белоус / Фото Revived Soldiers Ukraine
Мечта – одна на всех
Бесспорно, все ребята мечтают о победе. Им больно, что собратьям не позволяют открывать огонь. Воины вспоминают, что в 2014 году не имели супервооружения, но все равно шли вперед. "А потом наступило перемирие. Оно всегда наступает тогда, когда им нужно. Сколько ребят погибло, а мы отдали столько территорий ...", – сокрушается Олег.